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Жителей поселения Вороновское приглашают на IX музыкальный фестиваль Органные вечера в Кускове
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Жителей поселения Вороновское приглашают на IX музыкальный фестиваль Органные вечера в Кускове 

Администрация поселения Вороновское 25 июля 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mos.ru
Музей-усадьба «Кусково» приглашает жителей поселения Вороновское на ставший уже традиционным фестиваль «Органные вечера в Кускове». На его открытии и закрытии выступит барочная капелла «Золотой век». Прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и других композиторов эпохи барокко.
Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, в фестивальной афише этого года — имена ведущих российских органистов, звезд оперной сцены, солистов-инструменталистов и ансамблей старинной музыки. Гости услышат шедевры европейской и русской классики, этническую и средневековую музыку, джазовые обработки и произведения современных композиторов.
На время фестиваля в танцевальном зале дворца усадьбы установят современный цифровой орган Viscount. Инструмент изготавливали вручную, и он максимально приближен к духовому органу.
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