Жителей поселения Вороновское приглашают на IX музыкальный фестиваль Органные вечера в Кускове

Музей-усадьба «Кусково» приглашает жителей поселения Вороновское на ставший уже традиционным фестиваль «Органные вечера в Кускове». На его открытии и закрытии выступит барочная капелла «Золотой век». Прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и других композиторов эпохи барокко.

Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, в фестивальной афише этого года — имена ведущих российских органистов, звезд оперной сцены, солистов-инструменталистов и ансамблей старинной музыки. Гости услышат шедевры европейской и русской классики, этническую и средневековую музыку, джазовые обработки и произведения современных композиторов.

На время фестиваля в танцевальном зале дворца усадьбы установят современный цифровой орган Viscount. Инструмент изготавливали вручную, и он максимально приближен к духовому органу.