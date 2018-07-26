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Праздничный концерт состоится в Махачкале по случаю Дня Конституции Дагестана
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Праздничный концерт состоится в Махачкале по случаю Дня Конституции Дагестана 

Mirmol.ru 26 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Праздничный концерт состоится в Махачкале по случаю Дня Конституции ДагестанаПо случаю национального праздника Дня Конституции Дагестана в республике объявлен выходной день. Каждый год в муниципалитетах региона проводят праздничные мероприятия — этот год не исключение.
Завтра вечером в 19:30 на летней площадке Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова пройдет праздничный концерт.
В качестве почётного гостя мероприятия на концерт приглашен врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
Концерт откроется выступлением хореографических ансамблей «Молодость Дагестана» и «Дагестан».
Сводный оркестр Дагестанского государственного театра оперы и балета, Дагестанской государственной филармонии Т. Мурадова исполнит праздничную увертюру, а Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» продемонстрирует зрителям народные танцы многонациональной республики.
На концерте исполнят песни на национальном языке также представители дагестанской эстрады: Роза и Гульханум Гаджиевы, Муртазали Алиев, Карим Кадинаев, Диана Кадинаева, Патимат Меджидова, Магомед-Расул, Зульфия и другие.
Завершением концерта станет песня «Край родной» в исполнении заслуженного артиста РФ Тагира Курачева с участием вокальной и хореографической группы Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан».
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