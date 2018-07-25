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Китайская классическая музыка прозвучит в Московской консерватории
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Китайская классическая музыка прозвучит в Московской консерватории 

Вечерняя Москва 25 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Перед зрителями выступят представители традиционной китайской культуры, профессора Тяньцзиньской консерватории (Китай), супруги Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь.
8 августа в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт китайской классической музыки «Поток». Мероприятие проходит в рамках XII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей».
А 7 августа в 19:00 в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова запланирована лекция-концерт профессоров Тяньцзиньской консерватории. Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь расскажут о китайской музыке и уникальных традиционных музыкальных инструментах.
В мероприятии примут участие их ученики — члены Российского общества цитры цинь «Дракон и Феникс», а также преподаватели научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» МГК имени П. И. Чайковского: Евгения Глухова (гуцинь, сяо), Сергей Нарышкин (сяо, сюнь) и Нина Старостина (гуцинь).
— Данные мероприятия несомненно интересны, — рассказывает «Вечерней Москве» музыкант Роберт Виленчик. — Например, цитра цинь в Китае всегда была прерогативой философов, а игра на нем и по сегодняшний день остается одним из самых эффективных методов самосовершенствования. К сожалению российским зрителям эти инструменты малознакомы. Но в последнее время к ним растет интерес.
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