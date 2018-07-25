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Культурный центр «Дружба» собрал любителей караоке
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Культурный центр «Дружба» собрал любителей караоке 

Управа района Бирюлево Западное 25 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Караоке-баттл прошел в Культурном центре «Дружба» в среду, 25 июля.
Организаторы музыкальной встречи установили полную свободу выбора песен для конкурсантов. Так, со сцены прозвучали и песни из мультфильмов, и старинные романсы, и современные песни популярных исполнителей.
— Во время исполнения песни «Белый танец» Людмилы Сенчиной площадка перед сценой превратилась в танцпол, и участники закружились в вальсе, — рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель Татьяна Дадаева.
Все гости остались в восторге от импровизированного концерта и пожелали, чтобы песенный конкурс стал традицией района Бирюлево Западное.
Чтобы не пропустить следующий караоке-баттл и исполнить свою любимую песню на сцене, следите за расписанием событий на сайте Культурного центра «Дружба».
Фото предоставила Татьяна Дадаева
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