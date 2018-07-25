Культурный центр «Дружба» собрал любителей караоке

Караоке-баттл прошел в Культурном центре «Дружба» в среду, 25 июля.

Организаторы музыкальной встречи установили полную свободу выбора песен для конкурсантов. Так, со сцены прозвучали и песни из мультфильмов, и старинные романсы, и современные песни популярных исполнителей.

— Во время исполнения песни «Белый танец» Людмилы Сенчиной площадка перед сценой превратилась в танцпол, и участники закружились в вальсе, — рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель Татьяна Дадаева

Все гости остались в восторге от импровизированного концерта и пожелали, чтобы песенный конкурс стал традицией района Бирюлево Западное.

Чтобы не пропустить следующий караоке-баттл и исполнить свою любимую песню на сцене, следите за расписанием событий на сайте Культурного центра «Дружба».

Фото предоставила Татьяна Дадаева