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Ник КЕЙВ возвращается в Россию
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Ник КЕЙВ возвращается в Россию 

Партнерский материал 25 июля 2018
Фото: партнерский материал
Ник КЕЙВ завершит европейскую часть своего тура российскими концертами.
25 июля 2018 года в клубе A2 Green Concert (Санкт-Петербург) и 27 июля в Adrenaline Stadium (Москва) пройдут концерты легендарных Nick Cave & The Bad Seeds
Австралийский музыкант Ник КЕЙВ и его группа, чье название прочно закрепилось в истории мировой рок-музыки — Nick Cave & The Bad Seeds, возвращаются в Россию с концертами, которые будут финальными в европейской части тура Skeleton Tree. Ник КЕЙВ представит свой альбом, созданный три года назад после трагической смерти сына.
Сам музыкант говорит, что будет исполнять как старые, так и новые песни. По мнению Ника, шоу будет самым личным, самым напряженным, самым праздничным, самым преображающим на этой планете.
Часто артиста называют «Королём альтернативного рока» и «Величайшим мистическим персонажем», но какой бы титул ни присвоили музыканту, одно ясно точно: КЕЙВ — личность поистине неординарная, чей голос и тексты, пронизанные глубокими драматическими эмоциями, навсегда изменили представление о большинстве музыкальных направлений.
Ник не раз признавался, что выступления в нашей стране приносят ему большое удовольствие, а с российскими поклонниками у него особая связь.
Билеты на московское шоу Nick Cave &amp; The Bad Seeds.
Московский концерт проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского ресурса медиагруппы «Россия сегодня».
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