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Евгений Хавтан: Los Havtanos для меня — возможность быть самим собой
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Евгений Хавтан: Los Havtanos для меня — возможность быть самим собой 

ИД «Собеседник» 25 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
У лидера «Браво» Евгения Хавтана новый музыкальный проект Los Havtanos. Музыкант сколотил группу из нескольких кубинских коллег, от которых пребывает в полном восторге. На днях в Jam-клубе Андрея Макаревича состоялся первый публичный концерт Los Havtanos.
Драйв мощнейший, атмосфера позитивнейшая (впрочем, когда у Хавтана было по-другому?), инструменталисты на высоте. Хиты «Браво» в латинском стиле, перепевки Manu Chao и новые песни, частично испанские, частично русские, а то и вперемешку, кубинский рэп в синхронном переводе Евгения и космический вокал Яны Блиндер, которую Хавтан отыскал для «Браво» и которая знает испанский так же хорошо, как русский… Пожалуй, это лучший саундтрек середины лета, тем более после карнавала, устроенного в России футбольными фанатами из Южной и Центральной Америки. «В результате музыка победила стилягу», — резюмировал лидер коллектива под бурные аплодисменты.
Яна Блиндер — вокалистка сразу двух проектов Евгения Хавтана
Неужели совсем победила? А что же «Браво»? Хавтан однажды признавался автору этих строк, что в какой-то момент в группе был кризис, он готов был распустить музыкантов и закрыть проект. Но неделей раньше довелось видеть «Браво» на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле: директор и техник коллектива приплясывали в такт до боли знакомым мелодиям. Значит, и в «Браво» все хорошо?
— Да, все в порядке, — подтвердил Евгений «Собеседнику» после концерта Los Havtanos. — О закрытии проекта не может быть речи. А Los Havtanos — это для меня возможность быть самим собой. Двигаться вперед, развиваться как музыканту. Я люблю эту музыку, она звучит во мне. Если слушать раннее «Браво», там тоже много латинской музыки. Живая, солнечная, настоящая музыка!
— В коллективе, которому 35 лет, не получается быть собой и развиваться?
— «Браво» — это моя любовь. Но у этих (кубинских. — К. Б.) музыкантов латинская музыка в крови. Лучше их ее никто не сыграет, кто бы это ни был.
— Los Havtanos — только для души или есть коммерческая составляющая?
— Когда я начинаю что-то делать новое и интересное для себя, я меньше всего думаю о коммерческой составляющей. Она сама собой появляется позже, если это хорошо сделано. Так было с «Браво». Сейчас думаю только о том, чтобы записать хорошую пластинку. В студию садимся в сентябре. Пока мы начинающий коллектив, играем по маленьким клубам и наша задача — продать билеты на следующий концерт.
Насчет билетов — это у Евгения ирония, конечно, но, возможно, еще и ностальгия по первым годам «Браво».
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «Музыка победила стилягу».
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