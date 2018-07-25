Как Солнце, только ярче. Новый сезон «Площади согласия» открыла группа G9

25 июля в эфире состоялся старт нового сезона совместного шоу-проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия», где выступила группа G9.

Несмотря на молодость коллектива, эта группа уже успела зарекомендовать себя не только на отечественной сцене, но и далеко за ее пределами. Песни G9 звучали из радиоэфиров и с телевизионных экранов России, Германии, США и Китаz. При этом в портфолио музыкантов выступления на одной сцене с такими мэтрами как Fall Out Boy, победа в национальном отборе Ultra Music и ряд более мелких, но не менее значимых музыкальных достижений.

На сегодняшний день в копилке G9 уже три официальных релиза, в числе которых — коллаборация с исполнителем из США Philip E Jones. В данный момент коллектив планирует концертный тур по Европе со своим последним альбомом «The End Is the Beginning».

А судить о талантах музыкантов взялись мэтры отечественного шоу-бизнеса: гитарист-виртуоз и композитор Дмитрий Четвергов , лидер группы «АнЖ» Анатолий Журавлев , музыкальный продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Я артист» Марина Калиниченко, продюсер и председатель жюри Игорь Сандлер.

Первым треком, который исполнили G9 после выхода на сцену, стала песня, давшая имя их последнему альбому — «The End Is the Beginning». Первое, что отметили члены жюри — ярко выраженный стиль команды. Впрочем, в этот раз Дмитрий Четвергов сразу нашел, на что стоит обратить внимание.

— Где тэппинг, перебор, соло, свип? Не хватает игре твоей всяких фишечек, — обратился к гитаристу Дмитрий Четвергов.

Впрочем, вокалистка группы Алла Аспидова смогла ловко сгладить момент, использовав паузу в репликах судей. Она достала из поясной сумки значки с символикой коллектива и подарила их жюри. К тому же в ходе беседы барабанщик Андрей Барик умудрился несколько шокировать судейский коллектив и ведущих «Площади Согласия» ремаркой о том, как он на одном из концертов выступал с пищевым отравлением, так что о недостатках гитарной партии быстро забыли.

Обратила внимание на не самое удачное смешение жанров и Марина Калиниченко. Она подчеркнула, что постоянные переходы с поп на фанк и затем на рок звучат не очень хорошо, теряется логика в произведении. Отметила композитор и проблемы с вокалом.

— В ноты вы во второй песне последнего сета не попадали. Нужно работать над дикцией. Но меня радует, что вы в песнях на русском языке все равно сохраняете свой стиль, такое нечасто встречается, — отметила Марина Калиниченко.

— Да, с верхними нотами есть проблема. И с дикцией. Так что к вокалу много вопросов, тебе нужно с профессиональным педагогом серьезно позаниматься, — поддержал коллегу Игорь Сандлер.

Кроме того, Игорь Сандлер поинтересовался сутью названия группы.

— Все в нашем коллективе очень любят фантастику, и G9 — это классификация звезд, которые как Солнце, только еще ярче. Где-то там наш будущий дом. Как-то вот так, — заключила Алла Аспидова.