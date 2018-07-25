Ещё
Как Солнце, только ярче. Новый сезон «Площади согласия» открыла группа G9
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Как Солнце, только ярче. Новый сезон «Площади согласия» открыла группа G9 

Вечерняя Москва 25 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
25 июля в эфире состоялся старт нового сезона совместного шоу-проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия», где выступила группа G9.
Несмотря на молодость коллектива, эта группа уже успела зарекомендовать себя не только на отечественной сцене, но и далеко за ее пределами. Песни G9 звучали из радиоэфиров и с телевизионных экранов России, Германии, США и Китаz. При этом в портфолио музыкантов выступления на одной сцене с такими мэтрами как Fall Out Boy, победа в национальном отборе Ultra Music и ряд более мелких, но не менее значимых музыкальных достижений.
На сегодняшний день в копилке G9 уже три официальных релиза, в числе которых — коллаборация с исполнителем из США Philip E Jones. В данный момент коллектив планирует концертный тур по Европе со своим последним альбомом «The End Is the Beginning».
А судить о талантах музыкантов взялись мэтры отечественного шоу-бизнеса: гитарист-виртуоз и композитор Дмитрий Четвергов, лидер группы «АнЖ» Анатолий Журавлев, музыкальный продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Я артист» Марина Калиниченко, продюсер и председатель жюри Игорь Сандлер.
Первым треком, который исполнили G9 после выхода на сцену, стала песня, давшая имя их последнему альбому — «The End Is the Beginning». Первое, что отметили члены жюри — ярко выраженный стиль команды. Впрочем, в этот раз Дмитрий Четвергов сразу нашел, на что стоит обратить внимание.
— Где тэппинг, перебор, соло, свип? Не хватает игре твоей всяких фишечек, — обратился к гитаристу Дмитрий Четвергов.
Впрочем, вокалистка группы Алла Аспидова смогла ловко сгладить момент, использовав паузу в репликах судей. Она достала из поясной сумки значки с символикой коллектива и подарила их жюри. К тому же в ходе беседы барабанщик Андрей Барик умудрился несколько шокировать судейский коллектив и ведущих «Площади Согласия» ремаркой о том, как он на одном из концертов выступал с пищевым отравлением, так что о недостатках гитарной партии быстро забыли.
Обратила внимание на не самое удачное смешение жанров и Марина Калиниченко. Она подчеркнула, что постоянные переходы с поп на фанк и затем на рок звучат не очень хорошо, теряется логика в произведении. Отметила композитор и проблемы с вокалом.
— В ноты вы во второй песне последнего сета не попадали. Нужно работать над дикцией. Но меня радует, что вы в песнях на русском языке все равно сохраняете свой стиль, такое нечасто встречается, — отметила Марина Калиниченко.
— Да, с верхними нотами есть проблема. И с дикцией. Так что к вокалу много вопросов, тебе нужно с профессиональным педагогом серьезно позаниматься, — поддержал коллегу Игорь Сандлер.
Кроме того, Игорь Сандлер поинтересовался сутью названия группы.
— Все в нашем коллективе очень любят фантастику, и G9 — это классификация звезд, которые как Солнце, только еще ярче. Где-то там наш будущий дом. Как-то вот так, — заключила Алла Аспидова.
Вечерняя Москва: последние новости
Мария Захарова написала текст для песни Кати Лель Мелодичные выходные: марш, вальс и джаз оф. корр_В День военно-морского флота в Питере грянет «Народное караокео»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение