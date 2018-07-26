Рианна готовится выпустить сразу два новых альбома

В последнее время Рианна активно завоевывает косметическую индустрию, на время сделав паузу в карьере музыкальной. Однако, если верить слухам, вскоре певица порадует своих поклонников не одним, а сразу двумя новыми музыкальными альбомами.

Один из этих альбомов будет традиционным, в привычном для поклонников Рианны поп-стиле, а вот для второго альбома певица записывает новые песни в стиле регги. Как утверждает источник музыкального издания Rolling Stone, для регги-альбома Рианна уже успела записать 8 песен — и сейчас работает над предпоследней, 9-й. Также источник добавил, что тайная работа над альбомом ведется уже полтора года — Рианна держит все в секрете, чтобы затем устроить настоящий сюрприз для своих фанатов. Очевидно, теперь сюрприза уже не получится.

попкорнnews