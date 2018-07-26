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Какой альбом BTS самый популярный?
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Какой альбом BTS самый популярный? 

Popcake.tv 26 июля 2018
Фото: Popcake.tv
BTS любят бить не только мировые рекорды, но и свои собственные. Количество предпродаж нового альбома группы «Love:», релиз которого состоится августа, уже превысил всевозможные границы. По последним данным, в Южной Корее предпродажи альбома поднялись выше миллионов копий всего лишь за дней (с по июля).
Это число уже на 62,623 больше, чем количество предпродаж их прошлого альбома «Love:», который стал рекордсменом среди дисков, выпущенных группой, в прошлом апреле.
«Love:» достиг миллиона предпродаж в сентябре прошлого года, а «You» — только. Так что за последний год популярность группы выросла еще как минимум на несколько сотен тысяч поклонников!
Ну а пока группа готовится к выпуску альбома, стало известно, что с августа по сентября проведут фото и видео-выставку под названием «O, », чтобы отметить 5 годовщину своего дебюта. Выставка пройдет в центре искусств «Ara» в Сеуле.
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