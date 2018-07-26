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Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» открывается сегодня в Баку
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Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» открывается сегодня в Баку 

Авторадио 26 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Он проходит в столице Азербайджана уже третий год подряд. Площадкой для выступления артистов станет один из красивейших курортов Каспийского моря Sea Breeze Resort. «ЖАРА» собирает в Баку всех звезд: «А’studio», Тимати, Глюкоза, Николай Басков, «Градусы», Егор Крид, Светлана Лобода, Миша Марвин, Алексей Чумаков. На сцену выйдут и организаторы фестиваля: EMIN и Григорий Лепс. Музыкальный форум продлится до 29 июля. Все эти дни на побережье Каспийского моря работать открытая студия «Авторадио» и вечернее шоу «Мурзилки Лайв». С 6 до 9 вечера по московскому времени слушайте прямой эфир со звездными гостями — участниками фестиваля. А затем — трансляцию концертов прямо с площадки «ЖАРЫ». Авторадио — официальный партнер музыкального форума.
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