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6 необычных музыкальных жанров
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6 необычных музыкальных жанров 

BroDude 26 июля 2018
Фото: brodude.ru
Мир музыки способен впечатлить своим разнообразием и многогранностью. Существует огромное количество жанров, которые, в свою очередь, делятся на десятки поджанров и стилей. В одном только металле насчитывается около 20 основных направлений, не считая их различные ответвления. Чтобы познакомить тебя со всеми, не хватит и сотни статей, поэтому в этом материале мы расскажем тебе о тех, с которых идеально начинать расширение своего музыкального кругозора.

Грайндкор

brodude.ru
Грайндкор по праву считается одним из самых эпатажных и сумасшедших музыкальных стилей. В 1987 году группа Napalm Death на родине «Острых козырьков», в славном городе Бирмингеме, выпустила свой первый альбом под названием Scum. С этой пластинки и начинается история жанра. С английского grind — «молоть», и такое название, поверь, совсем не случайно. По сути музыка представляет из себя месиво из очень быстрых бласт-битов (прием у барабанщиков, напоминающий пулеметную стрельбу) и минимально настроенных гитар. Мелодики в грайндкоре не бывает, а если и есть, то крайне примитивная и однообразная.
Отличительной чертой этого замечательного жанра является собственный вокальный стиль (помимо классического гроулинга и скриминга) — гуттурал (глубокое, «кишечное» звучание) и пиг-войс (по названию понятно, что он напоминает визг свиньи). Многие исполнители экспериментируют с голосом, получая звучание уток, собак, голубей, обезьян и особенно туалетные звуки. Также для этого стиля характерна непродолжительность треков, в основном менее минуты; есть композиции, длящиеся вообще пару секунд. Тематика текстов напрямую зависит от выбранного направления: old school grindcore, neogrind, goregrind, pornogrind, coprogrind, crust grind и другие.
Основные представители — Napalm Death, Pig Destroyer, Spasm, Gutalax.

Мат-метал

brodude.ru
Так называемый математический метал, характеризующийся очень сложным построением композиций и высокой техничностью исполнения. Этот стиль выделяется прежде всего наличием полиритмии как в партии одного инструмента, так и между партиями всех. Также в качестве присущих мату черт можно выделить нестандартные гармонии, смещение акцентов, использование специфичных музыкальных размеров и тактов. Всей мат-музыке присуще наличие общей сложной структуры, что делает это направление не особо массовым как среди музыкантов, так и среди слушателей. Основателем жанра принято считать шведскую группу Meshuggah, славящуюся своим новаторским стилем.
Основные представители — Meshuggah, Animals As Leaders, TesseracT, Fellsilent

Дроун

brodude.ru
Дроун — весьма неопределенный стиль, который достаточно сложно четко охарактеризовать. Можно сказать, что это один из видов эмбиента, но правильнее все-таки считать дроун отдельным представителем экспериментальной музыки. Он возник из экспериментов немецкой команды Maeror Tri, играющей ранее нойз. Музыка состоит из монотонных разночастотных гудений — дронов, извлекаемых из различных инструментов. Достаточно часто используются природные звуки, которые также преобразуются в дроны. Особенно примечателен этот стиль своей поистине невероятной атмосферой, а также некоторыми мистическими, паранаучными нотками. Необычность и сложность восприятия делают дроун по-настоящему уникальным явлением в мире музыки.
Основные представители — Maeror Tri, Cisfinitum, Troum

Дарк-электро

Дарк-электро появился в 1990-х годах как подстиль EBM (Electronic Body Music — ответвление постиндастриала). Одной из первых команд были немцы YelworC. Какое-то время «в народе» такую музыку называли киберготикой (как одноименная субкультура). Характеризуется жестким, агрессивным синтезаторным звучанием, мрачной атмосферой, а также эффектом дисторшна (специальный звуковой эффект) в вокале, делающим его весьма специфическим. Дарк-электро, EBM, индастриал и другие родственные стили очень гармонируют с эстетикой и идеями киберпанка. Это находит свое отражение в текстах и внешнем образе многих музыкантов в этом направлении.
Основные представители — Hocico, Grendel, Aesthetic Perfection, FGFC820

Нинтендокор

brodude.ru
Нинтендокор появился в США в начале 2000 г. и представляет собой гремучую смесь тяжелой музыки с саундтреками 8-битных игр, в основном Nintendo Entertainment System. Основные используемые инструменты — гитара, бас-гитара, ударные, синтезатор и саундтреки NES. Начало этому жанру положила американская пост-хард-кор банда Horse The Band, лидер которой в шутку так назвал свое творчество.
Основные представители — Powerglove, Horse The Band, Sky Eats Airplane

Стоунер

В зависимости от степени тяжести, различают стоунер-рок и стоунер-метал. Родоначальником считается группа Kyuss из городка Палм-Дезерт, из-за чего их стиль иногда называют дезерт-роком («пустынный рок»). Жанр совмещает в себе психоделику, дум, блюз и хеви, таким образом представляя собой довольно ядреную смесь. Тяжелые гипнотические рифы, средний темп, обилие басов, грубый, прокуренный голос и заниженные гитары придают такой музыке особенную брутальность. Представь себе, что ты с сигаретой в зубах едешь в старом, прокуренном пикапе по выжженным солнцем равнинам где-нибудь в далеком Техасе. Вокруг тебя лишь грязь, песок и пыль, а где-то на заднем сидении осталась еще бутылка «огненной воды». Представил? Такова атмосфера стоунера, в которую полностью погружаешься уже спустя 10-15 минут прослушивания.
Основные представители — Monster Magnet, Kyuss, Sleep, Clutch
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