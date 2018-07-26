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Ник Кейв после концерта в Петербурге встретился с фанатами — видео
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Ник Кейв после концерта в Петербурге встретился с фанатами — видео 

Пятый канал 26 июля 2018
Фото: Пятый канал
Легенда рок-музыки из Австралии Ник Кейв в сопровождении группы The Bad Seeds дал очередной концерт в Санкт-Петербурге. После концерта у знаменитой гостиницы «Астория» его ждала толпа фанатов, жаждущих сфотографироваться с кумиром и получить автограф — никому не отказал, хоть и был, как ему свойственно, внешне суров.
Кейв радует Россию встречами постоянно и, как сам признается, получает от этого большое удовольствие. Он считает русскую публику близкой себе по духу — ее никак нельзя назвать угрюмой. Наоборот, она «дикая» и чувствует родство с «темными мрачными мотивами», которые пронизывают его музыку.
27 июля состоится второй концерт рокера в Москве в клубе Stadium. Зрители услышат любимые композиции со старых альбомов, а также с его последней пластинки Skeleton Tree.
Ранее Пятый канал рассказывал о любви Кейва к России. Он признавался, что он и его музыканты — большие поклонники творчества российских панк-групп, таких как «Утро» из Ростова-на-Дону и «Messer Chups» из Петербурга, и режиссера Андрея Звягинцева. Фильмы «Нелюбовь» и «Левиафан» Кейв считает выдающимися, говорит, что был бы рад написать музыку для очередного творения их автора.
Артист также дружит с известным молодым дизайнером Гошей Рубчинским, который вскоре отправится в путешествие с The Bad Seeds в качестве фотографа.
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