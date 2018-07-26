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Фестиваль джаза состоится в Нижнем Новгороде
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Фестиваль джаза состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 26 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль джаза проводится на сцене «Рекорда» уже второй год подряд. На этот раз его первый день будет посвящен знаменитым вокалистам — Фрэнку Синатре и Тони Беннету. На открытие выступят музыканты из Костромы — саксофонист Максим Жураков, пианист Павел Чича, ударник Рустам Алиджабаров и вокалист Герман Жураков. Они подготовили специальную программу «Посвящение Фрэнку Синатре», которая позволит слушателям погрузиться в атмосферу Нью-Йорка той эпохи.
В августе нижегородцев ждут авторские песни, фанк, фьюжн, современные композиции и джазовая феерия с участием музыкантов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
"Российская джазовая сцена не может похвастаться обилием вокалистов, поэтому такие выступления в Нижнем Новгороде — всегда целое событие", — отмечают организаторы.
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