Фестиваль джаза состоится в Нижнем Новгороде

Фестиваль джаза проводится на сцене «Рекорда» уже второй год подряд. На этот раз его первый день будет посвящен знаменитым вокалистам — Фрэнку Синатре и Тони Беннету. На открытие выступят музыканты из Костромы — саксофонист Максим Жураков, пианист Павел Чича, ударник Рустам Алиджабаров и вокалист Герман Жураков. Они подготовили специальную программу «Посвящение Фрэнку Синатре», которая позволит слушателям погрузиться в атмосферу Нью-Йорка той эпохи.

В августе нижегородцев ждут авторские песни, фанк, фьюжн, современные композиции и джазовая феерия с участием музыкантов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Российская джазовая сцена не может похвастаться обилием вокалистов, поэтому такие выступления в Нижнем Новгороде — всегда целое событие", — отмечают организаторы.