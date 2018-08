Ник Кейв привез в Москву трагическую концертную программу

Ник Кейв и его группа The Bad Seeds 27 июля выступит в московском клубе Adrenaline Stadium. Легендарный музыкант представит российской аудитории песни последнего альбома «Skeleton Tree», а также сыграет старые хиты.

Это один из самых печальных альбомов в дискографии Кейва, так как песни создавались и записывались после трагической смерти сына музыканта — Артура, это произошло летом 2015 года.

Как известно, Ник Кейв любит Россию, русскую литературу и своих поклонников в нашей стране. Лишь 3 года назад австралийский исполнитель приезжал в Москву и Санкт-Петербург с концертами. Любопытно, что в 2015 году Ник Кейв не отменил свои российские концерты, в отличие от многих зарубежных звезд, после ввода санкций и падения курса рубля.

25 июля 2018 года концерт Ника Кейва прошел в клубе A2 в Санкт-Петербурге, а начало шоу 27 июля в Москве — в 20.00.

Справка «СП»

Ник Кейв (Николас Эдвард Кейв) родился 22 сентября 1957 года. Рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Nick Cave and the Bad Seeds с 1984 года выпустили 20 альбомов, также Кейв играл с группами The Birthday Party, Boys Next Door, в 2006 году создал группу Grinderman. Главные хиты Ника Кейва: Into My Arms, Red Right Hand, Straight to You. Большой популярностью также пользовались дуэты Ника, записанные для альбома Murder Ballads (1996) — Where the Wild Roses Grow с Кайли Миноуг и Henry Lee с PJ Harvey.