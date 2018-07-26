Дельфин: «Мне неинтересно жить онлайн»

10 и 11 августа на сочинском курорте «Роза Хутор» состоится музыкальный фестиваль LIVE FEST SUMMER. Одним из хедлайнеров там станет Дельфин. О том, какую программу он готовит для поклонников, почему его нет в соцсетях, и о своих творческих поисках музыкант рассказал OK!

В марте этого года вышел ваш десятый альбом — «442». Едва ли не впервые за свою карьеру вы очень остро высказываетесь на социальные темы. Это ваша реакция на внешние раздражители — телевизионные новости, информационные ленты? Неужели вас так всё достало, что захотелось прокричать об этом?

Я бы сказал, что альбом «442» — это мои внутренние переживания, спровоцированные внешними факторами. В творчестве важно делать то, что — скажем в кавычках — само собой получается, что само внутри тебя рождается. Надо наблюдать за этим как бы со стороны, прислушиваясь к своим эмоциям. Тогда получится искренне и честно.

Видимо, был такой период, когда многие внешние события, в том числе политические, меня сильно тревожили. Сильно настолько, что получилась такая пластинка.

Сама концепция альбома, насколько мне известно, родилась достаточно спонтанно. Вы планировали ограничиться одним треком с ярко выраженным социальным настроением, а в итоге записали целый альбом. Почему?

Нам показалось, что раз уж мы начали говорить, то нужно высказаться в полной мере. Альбом мы записали относительно быстро— намного быстрее, чем многие предыдущие работы.

От некоторых строчек и образов альбома «442» по коже пробегает мороз. Голоса, души, «кровавое кружево», «тьма ледяной росы»… Ощущение тотальной депрессии и безысходности. В жизни вам тоже присущи депрессивные состояния?

Я думаю, это просто одна из моих составных частей. Во мне есть и другие стороны, совершенно противоположные — светлые, радостные. Их множество. Я думаю, что каждый человек и вообще люди состоят из неких пазлов. Просто в ком-то их больше, в ком-то меньше, а кто-то сам себя не может собрать в единое целое. Мне проще самовыражаться через подобные сильные и экспрессивные образы. И если у меня это неплохо получается, то почему бы так и не делать. Кстати, я нахожу эту работу более жизнеутверждающей, нежели впечатление, которое она производит на слушателей. Но это сугубо личное ощущение.

Кто был первым слушателем ваших демозаписей для альбома «442»?

Мои близкие, друзья. Мне важно получать обратную связь, слышать замечания. Не имеет значения, какого они свойства — хорошего или плохого. Важна внешняя оценка. Когда ты работаешь над пластинкой, ты немножко зашорен, что ли, варишься в собственной истории, уходишь туда с головой и иногда не замечаешь важных деталей, которые со стороны очевидны.

Клип на песню «520» из этого альбома набрал свыше двух миллионов просмотров. И это только в YouTube. Для вас вообще важны цифры, рейтинги, просмотры?

Они важны, но лишь с точки зрения осознания того, что твое творчество дошло до большого количества людей, и то, что ты делаешь, интересно еще кому-то, кроме тебя самого. Всегда приятно, когда с тобой разделяют (или не разделяют) творческие взгляды, обращают на тебя внимание. Главное, не остаются равнодушными. Это любому артисту приятно. Но это не самоцель, я абсолютно спокойно могу обойтись без миллионных просмотров. Мне важно просто заниматься тем, что я делаю.

Насколько вы расчетливы в своей творческой деятельности с точки зрения бизнеса? Выстраиваете ли заранее график выхода синглов и альбомов? Продумываете, в какое время это лучше сделать и какое количество песен должно быть в пластинке?

Все перечисленные моменты, безусловно, надо учитывать. При этом я не могу назвать это каким-то деловым подходом. Многие вещи достаточно очевидны. Например, пластинку лучше не выпускать летом и планировать любой релиз на осень, когда люди возвращаются из отпусков, погружаются в трудовой год и попутно обзаводятся новыми источниками художественных впечатлений: смотрят фильмы, скачивают музыку.

А что касается всех денежных отношений, то этим занимается менеджмент, и я даже не в курсе, что там происходит. Ну так, только в общих чертах.

Дельфин

А песни можете писать, потому что надо?

Бывает иногда. Например, если речь идет о саундтреках. Нужно учитывать вводные данные, которые тебе дает режиссер фильма, жанр картины, ее настроение. Но глобально в своем творчестве я стараюсь делать только то, что мне нравится, и находиться в том музыкальном или стихотворном настроении, которое мне близко на сегодняшний момент.

Сегодня блоги, соцсети — мощнейший рабочий инструмент для продвижения артистов. Многие стремятся быть онлайн, организуют бесконечные прямые эфиры в Instagram, снимают блоги. Про вас такого сказать нельзя. Все ваши аккаунты в интернете подчеркнуто официальны. Вы не выкладываете по несколько постов в день и не снимаете ролики о вашей повседневной жизни. Вам это всё претит?

Наверное, я этого не делаю, поскольку сам не наблюдаю за другими людьми через подобные приложения и каналы коммуникации. Не вижу в этом никакого интереса. Да, мне многие говорят, что надо, давай, что сейчас это очень здорово работает. Но мне самому неинтересно смотреть на чью-то репетицию в режиме онлайн или ставить лайки каким-то фотографиям бытового характера… Поэтому я отсутствую во всех соцсетях именно как человек. Ни в «ВКонтакте», ни на Facebook меня нет. Вернее, аккаунты есть, но я даже не вспомню, когда в последний раз туда заходил.

Многие сегодняшние кумиры молодежи выходят из Сети. Pharaoh, Монеточка, Гречка, Merzota, «Пошлая Молли»… Вам знакомы эти имена?

Все эти имена мне знакомы, но ничего хорошего сказать про них я не могу, к сожалению.

Почему?

На мой взгляд, то, что они делают, это… ну никак. Они и выходят из соцсетей, потому что их аудитория — это очень юные люди, которые только набираются опыта, в том числе и слушательского.

Я думаю, что, став взрослыми, они будут с сарказмом и улыбкой вспоминать свое детское увлечение творчеством некоторых артистов.

11 августа вы выступаете на Live Fest Summer в Сочи. Какую программу готовите для зрителей фестиваля?

Скажу одним словом: бодрую! У нас будет не очень большой сет — около часа. И мы хотим этот час энергично провести на сцене.

У вас достаточно насыщенный гастрольный график. Вам нравится гастролировать?

Категорически не нравится. Не сам момент концерта, а именно все эти перемещения, поездки, жизнь в гостиницах, поездах, самолетах и автобусах. Мне это в принципе никогда не нравилось, но с каждым годом устаю от этого всё больше и больше.

Что бы вы сказали слушателю, прежде чем он впервые включит ваш альбом «442»?

Я был бы просто рад, если бы человек вообще это сделал, вне зависимости от полученного впечатления — понравится ему или не понравится. Если понравится — буду рад вдвойне!