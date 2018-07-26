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Якутянка Олена Уутай покорила британское шоу талантов
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Якутянка Олена Уутай покорила британское шоу талантов 

WDay.ru 26 июля 2018
Фото: WDay.ru
Знай наших!
Еще совсем недавно весь мир массово восхищался, насколько богата и разнообразна наша страна, в том числе и талантами даже в тех сферах, где их совсем не ждешь, как наши люди в очередной раз доказали, что это так.
32-летняя уроженка Республики Саха (Якутия) Ольга Подлужная, выступающая под творческим псевдонимом Олена Уутай, что с якутского языка можно перевести как «тайна, сотворенная водой», покорила одно из самых престижных шоу самородков в мире — 'Britain's Got Talent'. Она настолько виртуозно выступила в своем жанре — сыграла на варгане, что все четверо членов жюри не только с восхищением сказали ей «Да!», но и одарили комплиментами. «Вы богиня!», «Вы из космоса!» — посыпалось на якутянку со всех сторон.
Знакомьтесь: красавица и умница Олена Уутай
От номера девушки пришел в восторг и зал: обычно сдержанные британцы пустились в пляс под звуки ее музыки. Ну а когда в конце она заржала как конь, зрители просто покатились со смеху. Это ли не лучшая оценка мастерства! Предлагаем и вам насладиться талантом нашей соотечественницы.
Когда у Олены спросили, что привело ее на программу, она скромно ответила: «Желание поделиться нашей культурой со всем миром». И ей это удалось! Не только в мире, но и в России не все знают, что за инструмент такой — варган, который ей так покорился. Рассказываем. Название этого древнейшего язычкового инструмента произошло от старославянского слова «варги», что означает «уста». В названии заложен принцип извлечения звука: ротовая полость служит естественным резонатором, а тон и тембр этого небольшого по размерам инструмента помогают изменить положение языка.
«В своих выступлениях я использую несколько различных манер горлового пения, экспериментирую с сочетаниями аутентичного звучания варгана и народного вокала с разнообразными жанрами и направлениями в музыке, от медитативной архаичной музыки до танцевального электронного транса. Мое творчество, вся моя музыка и даже философия основываются на идее гармонии и единения с Матушкой Природой. В создании своей музыки я опираюсь на звукоподражание живой природе, голосам птиц, животных, звукам разных явлений природы», — вот как описывает творчество сама исполнительница на своем сайте. А мы желаем Олене Уутай новых успехов и ярких побед!
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