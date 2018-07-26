Ещё
Пятый канал приглашает спеть в «Народном караоке» с «Хором Турецкого» в день ВМФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Пятый канал приглашает спеть в «Народном караоке» с «Хором Турецкого» в день ВМФ 

Пятый канал 26 июля 2018
Фото: Пятый канал
В День Военно-Морского Флота, 29 июля, петербуржцам и гостям города выпадет уникальный шанс спеть вместе с известными музыкантами из «Хора Турецкого» в «Народном караоке». Это уникальный проект Пятого канала и «Хора Турецкого», приуроченный к 80-летию Ленинградского телевидения.
В свой юбилейный год вместе с потрясающим коллективом «Хор Турецкого» Пятый канал колесит по стране, на главных площадях звучат любимые народном песни. «Народное караоке» — это всегда концерты в формате Оpen Air. На центральных площадях городов устанавливается сцена, декорации, на экранах демонстрируются подсказки слов. Поэтому публика может петь вместе с артистами на сцене.
В этом году на празднике петербуржцы и гости города смогут услышать самые известные и любимые песни на морскую тематику. Также музыканты подготовили для гостей музыкальный сюрприз, какой — пока артисты карт не раскрывают. Ожидается, что послушать хор и спеть вместе с известными музыкантами в «Народном караоке» придет огромное число гостей. В прошлом году на Дворцовой площади собралось порядка 60 тысяч человек.
Транслировать уникальное шоу в День Военно-Морского флота, 29 июля, будет Пятый канал. Смотрите в прямом эфире в соцсетях и на сайте Пятого канала в 20.00 и по телевизору — в 23.50.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что основатель музыкального проекта Михаил Турецкий в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, за что он любит День Военно-Морского Флота.
Пятый канал: последние новости
Спикер МИД Мария Захарова написала песню для Кати Лель «Мои песни — как люди»: эксклюзивное интервью Эдиты Пьехи Ник Кейв после концерта в Петербурге встретился с фанатами — видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение