Пятый канал приглашает спеть в «Народном караоке» с «Хором Турецкого» в день ВМФ

В День Военно-Морского Флота, 29 июля, петербуржцам и гостям города выпадет уникальный шанс спеть вместе с известными музыкантами из «Хора Турецкого» в «Народном караоке». Это уникальный проект Пятого канала и «Хора Турецкого», приуроченный к 80-летию Ленинградского телевидения.

В свой юбилейный год вместе с потрясающим коллективом «Хор Турецкого» Пятый канал колесит по стране, на главных площадях звучат любимые народном песни. «Народное караоке» — это всегда концерты в формате Оpen Air. На центральных площадях городов устанавливается сцена, декорации, на экранах демонстрируются подсказки слов. Поэтому публика может петь вместе с артистами на сцене.

В этом году на празднике петербуржцы и гости города смогут услышать самые известные и любимые песни на морскую тематику. Также музыканты подготовили для гостей музыкальный сюрприз, какой — пока артисты карт не раскрывают. Ожидается, что послушать хор и спеть вместе с известными музыкантами в «Народном караоке» придет огромное число гостей. В прошлом году на Дворцовой площади собралось порядка 60 тысяч человек.

Транслировать уникальное шоу в День Военно-Морского флота, 29 июля, будет Пятый канал. Смотрите в прямом эфире в соцсетях и на сайте Пятого канала в 20.00 и по телевизору — в 23.50.