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Измайловские малыши познакомились с творчеством рекордсмена по детским песням
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Измайловские малыши познакомились с творчеством рекордсмена по детским песням 

Управа района Измайлово города Москвы 26 июля 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В детсаду школьного комплекса №2094 с самого утра слышна музыка, смех и детские песенки. Воспитанники вместе с воспитателями отмечали юбилей Григория Гладкого, композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ.
Григорию Васильевичу Гладкову18 июля исполнилось 65 лет. По числу выпущенных альбомов с песнями для детей он вошел в книгу рекордов Гиннесса России. Любой из нас знает ни одну его песенную композицию из замечательных и любимых мультфильмов — «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Про веру и Анфису», « В коробке с карандашами». Вот и малыши Измайлова знакомились с его творчеством и вспоминали уже полюбившиеся песни.
Детвора в подарок автору и композитору приготовила зажигательные танцы. Они с удовольствием исполнили танцевальные композиции «Пяточка-носочек», «Буги-вуги». Старшие дошкольники тоже не отставали. А завершился музыкальный праздник задорной игрой «Весёлый паровозик». Как замечательно, когда есть повод всем собраться вместе и повеселиться! А Григорию Васильевичу пожелать здоровья и ещё много-много творческих лет!
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