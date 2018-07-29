Самые нашумевшие клипы недели: беременная Ханна показала голый живот в секси-образе, а TERRY — страстную любовь с блондинкой

Встречай свежую подборку самых мощных и ярких клипов этой недели! WMJ.ru подготовил для тебя премьеры от российских и зарубежных исполнителей.

24-летний артист лейбла Black Star Terry представил свой новый клип на песню «Домофон», в котором рассказывается о романтической и горячей истории любви. В «Домофоне» можно проследить весь спектр эмоций героев — от ревности до страсти.

— прокомментировал Олег.

У певицы Ханны, которая совсем скоро станет мамой, вышел свежий клип на летний сингл «Целуемся». Ролик получился легким и стильным, как и сама композиция. Съемки проходили в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

Колумбийские страсти разгорелись в Баку на съемках нового клипа «Строптивая» финалиста проекта «Голос» Брендона Стоуна. Согласно сценарию, киллер-неудачник Хосе Мамедов получает задание убить наркобарона Эскобара, но все его планы рушатся, когда он встречается с девушкой преступника, которая буквально сводит его с ума.

Канадский рэпер Дрейк неожиданно и без всяких предупреждений представляет свой новый видеоклип на композицию Nonstop с одного из главных альбомов этого года Scorpion. Работа снята в Лондоне во время гастролей артиста. Дрейк перемещается по городу на двухэтажном автобусе, исследуя ночную жизнь мегаполиса, в кадре появляются музей, клуб и ресторан на открытом воздухе.

Рэпер Тайга опубликовал клип на песню Swish. В видео Тайга находится в Доминиканской Республике в окружении обнаженных девушек, исполняющих тверк, катается с ними по полю для игры в гольф и скользит по волнам на аквабайке. В начале июня Тайга появился в клипе Игги Азалии на сингл Kream.

Какой клип тебе понравился больше? Жми на play и делись своим мнением в комментариях!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru