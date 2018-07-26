Noize MC спел в трамвае

Знаменитый музыкант Иван Алексеев , больше известный как рэпер Noize MC, выбрал нетривиальное место для съемки клипа на свой трек «Из окна».

Видео сняли в екатеринбургском трамвае, который все это время спокойно ехал по центральной улице города. В трамвае устроили импровизированную вечеринку, и рэпер спел в окружении своих поклонников из местного фан-клуба. А некоторые упорные фанаты смогли попасть в трамвай во время остановки.

Напомним, что Noize MC был одним из хедлайнеров международного музыкального фестиваля Ural Music Night, который каждый год проходит в Екатеринбурге в конце июня.