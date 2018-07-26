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Noize MC спел в трамвае
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Noize MC спел в трамвае 

Рамблер 26 июля 2018
Знаменитый музыкант Иван Алексеев, больше известный как рэпер Noize MC, выбрал нетривиальное место для съемки клипа на свой трек «Из окна».
Видео сняли в екатеринбургском трамвае, который все это время спокойно ехал по центральной улице города. В трамвае устроили импровизированную вечеринку, и рэпер спел в окружении своих поклонников из местного фан-клуба. А некоторые упорные фанаты смогли попасть в трамвай во время остановки.
Напомним, что Noize MC был одним из хедлайнеров международного музыкального фестиваля Ural Music Night, который каждый год проходит в Екатеринбурге в конце июня.
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