Концерт «Споем вместе любимые песни» организуют для пенсионеров Тверского района

В филиале «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» состоится 30 июля концерт «Споем вместе любимые песни».

— На мероприятии выступит ансамбль «Мы Тверские». Артисты исполнят только те песни, которые гости знают: самые известные хиты. Присутствующие смогут подпеть из зала артистам или предложить произведения, которые они хотят услышать на сцене, — проинформировала организатор культурных мероприятий учреждения Галина Давыдова.

Она добавила, что коллектив «Мы Тверские» не первый раз выступает в центре, посетители всегда с нетерпением ждут его концерты.

Желающих спеть вместе с ансамблем пригласили к 13:00 по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27.