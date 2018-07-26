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Концерт «Споем вместе любимые песни» организуют для пенсионеров Тверского района
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Концерт «Споем вместе любимые песни» организуют для пенсионеров Тверского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 26 июля 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиале «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» состоится 30 июля концерт «Споем вместе любимые песни».
— На мероприятии выступит ансамбль «Мы Тверские». Артисты исполнят только те песни, которые гости знают: самые известные хиты. Присутствующие смогут подпеть из зала артистам или предложить произведения, которые они хотят услышать на сцене, — проинформировала организатор культурных мероприятий учреждения Галина Давыдова.
Она добавила, что коллектив «Мы Тверские» не первый раз выступает в центре, посетители всегда с нетерпением ждут его концерты.
Желающих спеть вместе с ансамблем пригласили к 13:00 по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27.
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