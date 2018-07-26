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В Перми на фестивале Posikunchik FEST выступят Сергей Галанин, Brainstorm и «7Б»
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В Перми на фестивале Posikunchik FEST выступят Сергей Галанин, Brainstorm и «7Б» 

59.ru 26 июля 2018
Фото: 59.ru
Один из хедлайнеров фестиваля — латвийская группа Brainstorm
27 октября во Дворце спорта «Орленок» пройдет большой музыкальный фестиваль Posikunchik FEST (12+) — третий по счету. В течение нескольких часов на сцене будут выступать звезды российского и зарубежного рока.
Один из хедлайнеров фестиваля — латвийская группа Brainstorm, в 2000 году занявшая третье место на Евровидении. Русский слушатель знает их по хитам Maybe, «Выходные», «Ты не один», «На заре», записанному вместе с Евгением Гришковцом и проектом «Бигуди», и «Скользким улицам», записанным с «Би-2». Также на фестиваль приедет легендарная группа «Серьга» во главе с Сергеем Галаниным. Музыканты играют классический русский рок с элементами блюза и хард-рока и известны хитами «Ночь», «А что нам надо», «Страна чудес».
На фестиваль приедет легендарная группа «Серьга» во главе с Сергеем Галаниным
Еще один гость — группа «7Б», прославившиеся песнями «Молодые ветра» и «Некрещеная Луна».
— Идея фестиваля родилась несколько лет назад, — рассказал 59.ru организатор фестиваля Сергей Верхоланцев. — Все началось с уральских традиционных пирожков посикунчиков, которыми мы обычно угощаем артистов, приезжающих в Пермь. Их очень хвалят звезды. И этот момент мы решили сделать фишкой фестиваля. Мероприятие проходит уже в третий раз. В прежние годы на него приезжали Юлия Чичерина, Найк Борзов, Ляпис Трубецкой и другие группы. В этом году приедут Brainstorm, группа «Серьга» в полном составе и его лидер Сергей Галанин. Участниками станут также Иван Демьян с группой «7Б» и пермская группа «Пятый корпус». Продажа билетов на фестиваль уже началась, летом действуют низкие цены. Кстати, Brainstorm уже пробовали пермские пирожки и это одним из заманчивых причин, по которой группа приедет в Пермь. Для музыкантов мы устроим Posikunchik-фуршет и всех угостим горячими пирожками.
Концерт начнется в 17:00 и продлится весь вечер.
25 августа в Экстрим-парке в формате опэн-эйра пройдет новый проект «Rock and roll-ный экстрим. Играем» (6+). Кто выступит на фестивале, можно узнать в материале 59.ru.
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