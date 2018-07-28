Джосс Стоун споет на фестивале «Усадьба Jazz» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости . Британская певица Джосс Стоун, два альбома которой стали мультиплатиновыми, выступит на фестивале «Усадьба Jazz», который пройдет в субботу в парке Кирова на Елагином острове в Петербурге.

"Событием сезона станет выступление хедлайнера этого года британской певицы Джосс Стоун, обладательницы Грэмми, которая стала самой молодой артисткой, покорившей чарты Альбиона. Ее называют «сенсацией десятилетия» и «знаменитой босоножкой», так как она практически всегда выступает без обуви", — сообщает городской комитет по культуре.

Музыкальная программа фестиваля развернется на трех сценах, где выступят, в частности, группы Mgzavrebi, Markscheider Kunst, Chance-On Manouche, «Мистер Твистер», а также петербургская джазовая вокалистка Лера Гехнер и пианист, органист и клавишник Масаюки Хирано, выступающий под именем BigYuki (США).

"Впервые на «Уcадьба Jazz» в Санкт-Петербурге откроет свою программу сцена для юных меломанов — Усадьба Jazz Kids. Здесь маленьких гостей фестиваля ждут музыкальные путешествия в самые интересные музыкальные эпохи, страны и континенты. Известные музыканты и актеры будут играть вместе с юными меломанами в пиратов, одновременно исследуя музыкальные традиции Карибского бассейна", — добавляет комитет по культуре.

Детей также ждет джазовое путешествие в гости к королеве Элле, посвященное 100-летнему юбилею Эллы Фитцджеральд.

В рамках фестиваля пройдут и лекции об истории музыки, квесты и спортивные состязания.