«Не хочу прослыть старой развалиной». Бесконечная слава Мика Джаггера (ФОТО)

«Я не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все еще „звезды“, хоть и со статусом „живых легенд“! — заявил однажды культовый британский музыкант и один из создателей всемирно известной группы Rolling Stones Мик Джаггер. Этого принципа живая легенда рока придерживается и по сей день. Сегодня Джаггеру исполнилось 75 лет, но он из тех, кто „всегда молодой и полный сил“.

»В детстве я всегда пел. Я был одним из тех детей, которым нравится петь. Кто-то из них идет в хор, другие ограничиваются выступлениями перед зеркалом. Я пел в церковном хоре, а заодно слушал певцов по радио или смотрел их концерты по телевизору или в кино», — вспоминает рок-исполнитель. Сбить с судьбоносного пути Джаггера не смогло ничто. Бросив строгую экономическую школу с ее морем цифр, он с головой окунулся в безбашенный мир музыки и добился триумфа. Его слава только набирала обороты.

В июле 1962 года знаменитая четверка Rolling Stones вышла на сцену и во многом благодаря неповторимому образу Мика Джаггера не покидает ее до сих пор. Невероятная энергетика, голос, «прыгающий» от хрипоты чуть ли не до «си», толстые губы, то сексуальные, то агрессивные движения, перемежающиеся с кривлянием — известная «фишка» музыканта. Мик Джаггер не раз собирался уйти со сцены — и в 33, и в 50 лет, но миллионы поклонников его не отпускают. И часто — в буквальном смысле.