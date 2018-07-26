Ещё
«Не хочу прослыть старой развалиной». Бесконечная слава Мика Джаггера (ФОТО)
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Не хочу прослыть старой развалиной». Бесконечная слава Мика Джаггера (ФОТО) 

Мир24 26 июля 2018
Фото: Мир24
«Я не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все еще „звезды“, хоть и со статусом „живых легенд“! — заявил однажды культовый британский музыкант и один из создателей всемирно известной группы Rolling Stones Мик Джаггер. Этого принципа живая легенда рока придерживается и по сей день. Сегодня Джаггеру исполнилось 75 лет, но он из тех, кто „всегда молодой и полный сил“.
»В детстве я всегда пел. Я был одним из тех детей, которым нравится петь. Кто-то из них идет в хор, другие ограничиваются выступлениями перед зеркалом. Я пел в церковном хоре, а заодно слушал певцов по радио или смотрел их концерты по телевизору или в кино», — вспоминает рок-исполнитель. Сбить с судьбоносного пути Джаггера не смогло ничто. Бросив строгую экономическую школу с ее морем цифр, он с головой окунулся в безбашенный мир музыки и добился триумфа. Его слава только набирала обороты.
В июле 1962 года знаменитая четверка Rolling Stones вышла на сцену и во многом благодаря неповторимому образу Мика Джаггера не покидает ее до сих пор. Невероятная энергетика, голос, «прыгающий» от хрипоты чуть ли не до «си», толстые губы, то сексуальные, то агрессивные движения, перемежающиеся с кривлянием — известная «фишка» музыканта. Мик Джаггер не раз собирался уйти со сцены — и в 33, и в 50 лет, но миллионы поклонников его не отпускают. И часто — в буквальном смысле.
Мир24: последние новости
Стихи и живая музыка: «Sолома» соберет всех творческих людей Ник Кейв даст концерты в Москве и Петербурге Поколение пост-пост: как чеканилась Монеточка и кто вырастил Гречку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение