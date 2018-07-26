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Дочь Саши Зверевой снялась в клипе
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Дочь Саши Зверевой снялась в клипе 

Russianshowbiz.info 26 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
15-летняя наследница российской певицы Василиса снялась в музыкальном видео 13-летнего Коли Коробова «Я попал». По словам счастливой мамы, продюсером клипа стал Алексей Воробьев.
Саше очень понравился результат работы ребят. Она была восхищена тем, какой красивой выглядит ее дочь на экране. Зверева пожелала Василисе приглашений в другие популярные проекты, но попросила наследницу быть более терпеливой и усидчивой.
Подписчики Саши были также приятно удивлены талантом девочки: «Очень заметно, что Василиса занимается актерским мастерством. Она действительно сыграла роль, профессионально. Все оценки, характер. Желаю, чтобы ее мечта сбылась!», «Я весь клип смеялась. Вася очень красивая девушка! Концовка клипа была неожиданной. Мне очень нравится, когда талантливые ребята создают… это очень круто!»
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