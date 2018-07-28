«Это из-за Земфиры?»: любителей рока не огорчил отказ Монеточки выступить на «Нашествии»

Молодая певица Елизавета Гырдымова, известная поклонникам под псевдонимом Монеточка, спровоцировала настоящий переполох в сети, когда отказалась принять участие в музыкальном рок-фестивале «Нашествие». Многие поклонники девушки предположили, что виной всему недавний конфликт с Земфирой.

Один из главных рок-фестивалей в стране «Нашествие-2018» лишился одного из своих участников. На днях 20-летняя певица Елизавета Монеточка сделала официальное заявление в личной группе в социальных сетях. Артистка лаконично извинилась перед поклонниками и сообщила, что на фестивале «Нашествие» ее не будет. «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», — коротко обратилась к своим поклонникам девушка.

Многие интернет-пользователи предположили, что своим отказом Елизавета хочет подчеркнуть отношение к коллеге по сцене — Земфире, с которой у нее недавно случился неприятный скандал на просторах социальных сетей. Впрочем, едва ли можно назвать постоянных гостей фестиваля слишком раздосадованными. Любители рока, напротив, очень рады тому, что Монеточка не появится на сцене в числе множества легендарных отечественных рок-групп.

«Какое отношение имеет Монеточка к рок-музыке? И нечего там делать персонам с писклявым голосом!» «Это из-за того, что там будет Земфира? Тогда спасибо ей за избавление нас от этой мыши у синтезатора» «Да, „Нашествие“ уже не то. Очень жаль такой фестиваль угробили! Ну хоть этой там не будет» «Это точно из-за Земфиры! Побоялась столкнуться с ней лоб в лоб» «Фестиваль бы угробили присутствием Монеточка и Гречка» Сама Елизавета не дает комментариев, почему отказалась принимать участие в «Нашествии». Одной из гипотез стало соседство военных и мнимая пропаганда милитаризма. Но так как Монеточка отказалась от участия уже давно (а сообщила об этом лишь несколько часов назад), то едва ли можно причислять ее к числу бунтующих артистов фестиваля.