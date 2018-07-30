«Их песни — это голос поколения»: екатеринбуржцы объяснили, почему подсели на «Пошлую Молли» и ЛСП

В выходные на летней площадке «Телеклуба» прошёл молодёжный музыкальный фестиваль «Вилы» — девушки и парни от 14 лет отрывались до ночи под ЛСП, «Пошлую Молли», Мальбэка и Сюзанну, IC3PEAK и группу «Щенки». Наверное, многие из вас о существовании этих групп слышат впервые, и мы решили узнать, почему же школьники и студенты скандируют их песни наизусть и по уши влюблены в солистов.

Одни признаются, что смысла в песнях «Пошлой Молли» они не видят, другие говорят, что это голос поколения.

Сделать этот влог и исключить всю нецензурную лексику, которая там звучала, было довольно сложно, но мы постарались. Смотрим!