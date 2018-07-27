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Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует в столичном парке «Фили» 28 июля
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Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует в столичном парке «Фили» 28 июля 

РИАМО 27 июля 2018
Фото: РИАМО
Музыканты-виртуозы выступят в парке «Фили» в рамках фестиваля «Играй, гармонь!» в грядущие выходные, вход на фестиваль будет свободным, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.
«Музыканты-виртуозы, любимые песни и танцы. В ближайшую субботу, 28 июля, в 12:00 на главной сцене в парке «Фили» стартует фестиваль «Играй, гармонь!». Насыщенную концертную программу подготовили для любителей русского народного творчества. Молодое поколение ждет сюрприз — традиционные музыкальные инструменты зазвучат по-новому. На что способна балалайка продемонстрирует виртуоз-балалаечник Роман Бузылев. Кстати, музыкант стал единственным человеком в мире, который совершил спуск на горных лыжах, играя на балалайке», — говорится в сообщении.
Для поклонников народных песен организаторы концерта подготовили особенный сюрприз — выступление знаменитого ансамбля Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».
Вход на фестиваль свободный.
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