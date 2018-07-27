Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует в столичном парке «Фили» 28 июля

Музыканты-виртуозы выступят в парке «Фили» в рамках фестиваля «Играй, гармонь!» в грядущие выходные, вход на фестиваль будет свободным, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«Музыканты-виртуозы, любимые песни и танцы. В ближайшую субботу, 28 июля, в 12:00 на главной сцене в парке «Фили» стартует фестиваль «Играй, гармонь!». Насыщенную концертную программу подготовили для любителей русского народного творчества. Молодое поколение ждет сюрприз — традиционные музыкальные инструменты зазвучат по-новому. На что способна балалайка продемонстрирует виртуоз-балалаечник Роман Бузылев. Кстати, музыкант стал единственным человеком в мире, который совершил спуск на горных лыжах, играя на балалайке», — говорится в сообщении.

Для поклонников народных песен организаторы концерта подготовили особенный сюрприз — выступление знаменитого ансамбля Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

Вход на фестиваль свободный.