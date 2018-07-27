Разлетелись, как горячие пирожки: на концерт Басты в Ростове выкупили 93% билетов

Концерт рэпера пройдет 23 сентября на «Ростов Арене»

Баста пользуется у жителей донской столицы немалой популярностью. Недаром, как сообщает «Афиша. Яндекс », на его предстоящий концерт в Ростове выкупили почти все билеты.

В большую часть секторов билетов уже нет. Пока еще можно попасть на танцпол, в фан-зону и отдаленные части концертной площадки. На данный момент остаются незабронированными 1,3 тысячи билетов. — Баста — это один из основателей движения рэпа в нашей стране. Всем известны композиции «Любовь без памяти», «Калифорния» и многие другие. В настоящее время выпущено два музыкальных альбома и несколько десятков песен, которые приводят слушателей в полный восторг, — пишет «Афиша. Яндекс». Концерт исполнителя пройдет в донской столице 23 сентября на «Ростов Арене». Не так давно с критикой на рэпера и участников его лейбла обрушился с критикой музыкант Децл. Он в жесткой форме отозвался о творчестве артистов «Газгольдера». Баста на этот выпад не отреагировал.