«Бригадный подряд»: Нашим сетом на «НАШЕСТВИИ» публика останется довольна!

Анатоли Скляренко рассказал, какие сюрпризы его команда приготовила для Главного приключения года.

До старта Главного приключения года остается ровно неделя — «НАШЕСТВИЕ-2018» начнется в пятницу, 3 августа. В этом году на фестивале выступит группа «Бригадный подряд». Лидер команды, Анатолий Скляренко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что ждет зрителей во время сета «Бригадного подряда», читайте только на НСН.

«Группа «Бригадный подряд» была очень рада, что ее снова пригласили на «НАШЕСТВИЕ», было неожиданно, но к этому мероприятию мы готовы всегда! Публика останется довольна! Играем в субботу, в это время всем быть у сцены «НАШЕ 2.0»! Порадуем гостей фестиваля новыми и старыми хитами!», — пообещал артист.

3, 4 и 5 августа гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ждет не только музыка, но и фильмы, которые можно будет посмотреть под открытым небом, встречи с известными людьми в Лектории и многое-многое другое! Заезд на фестиваль откроется уже в четверг — 2 августа.