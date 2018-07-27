Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует 28 июля в парке «Фили»

МОСКВА, 27 июля. / ТАСС /. Традиционные музыкальные инструменты зазвучат в субботу в парке «Фили» в рамках фестиваля «Играй, гармонь!». Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ближайшую субботу, 28 июля, в 12:00 на главной сцене в парке «Фили» стартует фестиваль «Играй, гармонь!». Насыщенную концертную программу подготовили для любителей русского народного творчества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей парка выступит виртуоз-балалаечник Роман Бузылев, единственный человек в мире, сыгравший на балалайке во время спуска на горных лыжах. Кроме того, на фестивале будут исполнены баллады под гитару, партии на скрипке, а также посетителям парка продемонстрируют мастерство игры на баяне.

Кроме того, для гостей парка выступит ансамбль Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» с казачьими песнями и плясками, народными балладами и сибирскими напевами.