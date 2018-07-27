Ещё
Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует 28 июля в парке «Фили»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Фестиваль «Играй, гармонь!» стартует 28 июля в парке «Фили» 

ТАСС 27 июля 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Традиционные музыкальные инструменты зазвучат в субботу в парке «Фили» в рамках фестиваля «Играй, гармонь!». Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
"В ближайшую субботу, 28 июля, в 12:00 на главной сцене в парке «Фили» стартует фестиваль «Играй, гармонь!». Насыщенную концертную программу подготовили для любителей русского народного творчества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для гостей парка выступит виртуоз-балалаечник Роман Бузылев, единственный человек в мире, сыгравший на балалайке во время спуска на горных лыжах. Кроме того, на фестивале будут исполнены баллады под гитару, партии на скрипке, а также посетителям парка продемонстрируют мастерство игры на баяне.
Кроме того, для гостей парка выступит ансамбль Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» с казачьими песнями и плясками, народными балладами и сибирскими напевами.
ТАСС: последние новости
Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель Турецкая оперная дива Серап Чифтчи выступит в Москве На фестивале UralTerraJazz ожидаются около 6 тыс. человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение