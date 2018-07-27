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«Классика у Ратуши с velcom» пройдет в Минске 28 июля
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«Классика у Ратуши с velcom» пройдет в Минске 28 июля 

Российская Газета 27 июля 2018
Фото: Российская Газета
Если для вас полны откровением бесхитростные сонаты Плейеля или вдумчивые рапсодии Листа, лирика Чайковского и музыкальная страсть Моцарта, ваше место в первых рядах на летнем фестивале «Классика у ратуши с velcom», который пройдет на площади Свободы в белорусской столице в ближайшую субботу.
Более того, организаторы уточняют, что фестиваль пройдет под не совсем традиционным девизом «Детский/недетский концерт». На сцене у минской ратуши выступят лауреаты международных конкурсов и стипендиаты специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщает БЕЛТА.
А юные исполнители не только проявят виртуозное владение инструментом, но и добавят свежих красок в интерпретации шедевров мировой классики, исполнят хиты XX века вместе с оркестром «Немига». Со сцены прозвучат шедевры симфонической и современной музыки: Шостаковича, Верди, Чайковского, Россини, Морриконе, Меркьюри. И не только их.
"Зрителей уже третьего концерта «Классики у Ратуши с velcom» ждет творческое состязание исполнителей разных поколений. Вместе они не только исполнят лучшие произведения минувших столетий, но и поразят ценителей современных мелодий необычной интерпретацией хитов мировой эстрады. Фестиваль станет и площадкой для дебюта новых имен и восходящих звезд белорусского искусства", — рассказал директор «Минскконцерт» Андрей Микуцевич.
Зрителей ждет встреча со скрипачом Никоном Мазолем, юной флейтисткой Софьей Аврейцевич, саксофонисткой Анастасией Кравец и другими музыкальными дарованиями республики.
А еще в субботний вечер предусмотрен музыкальный флешмоб, в котором смогут принять участие все желающие. Концерты «Классика у ратуши с velcom» продлятся до 25 августа и будут традиционно начинаться в 20:30 каждую субботу. Вход на «классические субботы» свободный. Это значит, что у жителей и гостей белорусской столицы появился дополнительный бонус, чтобы окунуться в мировой океан торжествующих звуков музыки. В связи со всеми этими предстоящими событиями бесценными кажутся сегодня и добрые советы Фаины Оржеховской — польского биографа Шопена: «Люди, с детских лет приученные к хорошей музыке, не могут быть грубыми и жестокими, музыка более чем другие искусства, смягчает нравы».
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