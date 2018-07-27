В Музее Зеленограда «покажут» звук

27 июля в 16.00 Музей Зеленограда официально откроет новый интерактивный проект «Покажите мне звук!» в рамках выставки «Коллекционеры Зеленограда». Об этом музей сообщает на своей странице ВКонтакте.

Суть проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать посетителям звучание аудиотехники, выпущенной в разные годы, вывести аппараты из плоскости статичных музейных экземпляров.

Часто в среде любителей музыки обсуждается «теплое» звучание пластинок, «ламповый» звук кассет, и теперь они получат такую возможность. Посетить интерактивный проект рекомендуется тем, кто ценит музыку, испытывает ностальгию или интересуется ретро-тематикой.

К тому же проект «Покажите мне звук!» Музея Зеленограда — победитель грантового конкурса 2017 года программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина

Музей Зеленограда располагается по адресу: ул. Гоголя, д. 11в.