Ещё
В Музее Зеленограда «покажут» звук
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Музее Зеленограда «покажут» звук 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
27 июля в 16.00 Музей Зеленограда официально откроет новый интерактивный проект «Покажите мне звук!» в рамках выставки «Коллекционеры Зеленограда». Об этом музей сообщает на своей странице ВКонтакте.
Суть проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать посетителям звучание аудиотехники, выпущенной в разные годы, вывести аппараты из плоскости статичных музейных экземпляров.
Часто в среде любителей музыки обсуждается «теплое» звучание пластинок, «ламповый» звук кассет, и теперь они получат такую возможность. Посетить интерактивный проект рекомендуется тем, кто ценит музыку, испытывает ностальгию или интересуется ретро-тематикой.
К тому же проект «Покажите мне звук!» Музея Зеленограда — победитель грантового конкурса 2017 года программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина.
Музей Зеленограда располагается по адресу: ул. Гоголя, д. 11в.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Встреча памяти Владимира Высоцкого состоялась в Зеленограде В Зеленограде пройдет кулинарный баттл среди пап многодетных семей В Зеленограде пройдет встреча с Денисом Косяковым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»5
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца18
Ляпы в советских мультиках14
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение