В «Кожуховских посиделках» приняли участие известные музыканты района

В отделе социальных коммуникации и активного долголетия филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ «ТЦСО „Вешняки“ состоялись очередные „Кожуховские посиделки“. Встретились участники клуба по интересам „Музыкальная гостиная“.

»Посиделки» обычно проходят каждую среду. Они дают возможность собравшимся пообщаться, встретиться с друзьями и задушевно побеседовать.

В этот раз разговор зашел о прочитанных книгах, об исполнителях народных песен и просто о жизни. Кроме этого, прозвучали любимые песни участников клуба под гармошку и фортепиано.

На этой встрече также присутствовали участие известные кожуховские музыканты — певица Татьяна Анашкина, солист московского хора участников войны и Вооруженных Сил Виктор Нестеров , баянист Михаил Смирнов