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В «Кожуховских посиделках» приняли участие известные музыканты района
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В «Кожуховских посиделках» приняли участие известные музыканты района 

Управа района Косино-Ухтомский 27 июля 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В отделе социальных коммуникации и активного долголетия филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ «ТЦСО „Вешняки“ состоялись очередные „Кожуховские посиделки“. Встретились участники клуба по интересам „Музыкальная гостиная“.
»Посиделки» обычно проходят каждую среду. Они дают возможность собравшимся пообщаться, встретиться с друзьями и задушевно побеседовать.
В этот раз разговор зашел о прочитанных книгах, об исполнителях народных песен и просто о жизни. Кроме этого, прозвучали любимые песни участников клуба под гармошку и фортепиано.
На этой встрече также присутствовали участие известные кожуховские музыканты — певица Татьяна Анашкина, солист московского хора участников войны и Вооруженных Сил Виктор Нестеров, баянист Михаил Смирнов.
Отметим, что «Музыкальная гостиная» работает в рамках программы «Московское долголетие». Руководителем клуба является Наталия Волкова — композитор и педагог, организатор и руководитель хора русской народной песни «Озерный край».
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