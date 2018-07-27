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Фестиваль латиноамериканского джаза пройдет 3 и 4 августа в Москве
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Фестиваль латиноамериканского джаза пройдет 3 и 4 августа в Москве 

РИАМО 27 июля 2018
Фото: РИАМО
Зажигательные джазовые ритмы от известных коллективов России и Латинской Америки услышат посетители «Аптекарского огорода» третьего и четвертого августа, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
«3 и 4 августа в рамках музыкальной программы «Город Джаз» под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые пройдет зажигательный фестиваль латиноамериканского джаза с яркими шоу, знойными ритмами и участием всемирно известных музыкантов», — говорится в сообщении.
В первый день фестиваля, 3 августа, состоится концерт легендарного проекта Sambateria и Катерины Балыкбаевой. Это яркая интернациональная команда музыкантов, играющих на самых разнообразных латиноамериканских инструментах, представит песни и ритмы народов Бразилии, Кубы, Испании, Венесуэлы, Индии, Африки и других стран и континентов.
Вместе с Sambateria выступит вокалистка Катерина Балыкбаева — участница проекта «Голос-5». Катерина провела детство на Кубе, где сформировались ее вкусовые предпочтения и внутренняя ритмическая свобода.
4 августа в 19:00 — время концерта одного из самых известных представителей латиноамериканского континента в России Уилли Кея (Willie Key). Зрителей ждут ритмы и мелодии острова Куба и их интерпретация с позиций современной музыки.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте «Аптекарского огорода».
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