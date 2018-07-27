Музыка как чистое откровение

Совсем скоро состоится презентация Вашей авторской программы — расскажите как проходит подготовка к концерту? Что ждет зрителей?

Впервые мы дадим концерт исключительно своих авторских песен, без кавер-версий. Вы можете себе представить как это ответственно для нас? Говорю об этом и уже руки немного начинают потеть (смеется). С учетом того, что только две из всех композиций официально выставлены в интернет, по сути — это полная презентация авторской программы. В такие моменты ты не знаешь, как отреагирует зритель, как он воспримет этот материал. Но это невообразимое удовольствие — играть свою музыку. Это адреналин, риск и полное откровение. Именно так я бы назвала этот концерт, да! Чистые откровения. Мы готовим в том числе четыре абсолютно новые песни. И одна из них будет сюрпризом для одного очень близкого мне человека.

Ваши тексты отличаются глубиной и сложным смыслом. Как происходит процесс создания таких песен?

Каждый период моей жизни я обозначаю своими песнями. Большая часть из них попала на непростые периоды — и в отношениях, и в жизни в целом (например 3.00, «Любить в такт», «Лабиринты»). Как сказал Чарльз Буковски : «На что годен поэт без боли? Она нужна ему как пишущая машинка». Я не мню себя поэтом, но личная боль в какие то периоды стала для меня той самой пишущей машинкой. Обычно мои ощущения очень совпадают с ощущениями моего молодого человека (гитариста Игоря Брежнева), и мы это сплетаем воедино и вот так пишем песни. Иногда я ему приношу текст и он пишет музыку, иногда наоборот, в 80% мы попадаем в одну точку. И честно могу сказать, что доделываем мы песни до «оберточного» состояния все вместе, с музыкантами, что конечно не может меня не радовать — ведь им не все равно. Но самый большой вклад приносит наш клавишник, Михаил Зуев , который пишет аранжировки песен и т.д. Так что ему отдельное спасибо.

Кто еще выйдет на сцену вместе с Вами? Расскажите о своей команде?

Со мной будут в этот вечер мои соратники. Их я не могу назвать просто «музыканты». Это настоящие соратники. Михаил Зуев — клавиши, саксофон, Игорь Брежнев — гитара, Артур Лещинский — бас-гитара, Василий Паю — барабаны. Так же не могу не отметить своих близких друзей, которые поддержат меня в этот день и выступят вместе со мной — Вилли Кей и Алла Головизнина . Тот случай, когда это не только талантливые исполнители, но и хорошие друзья — проверено.

Кроме сольного проекта, чем еще Вы занимаетесь в данное время?

Я преподаю вокал в школе современной музыки. На данном этапе я развиваюсь вместе со своими студентами и безумно люблю свою работу. Это для меня такое же творчество как и концертная деятельность. Так же я являюсь одной из солисток группы «Acappella ExpreSSS», где выполняю роль голоса Альт.

Какие планы у вас на будущий сезон?