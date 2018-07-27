В Москве отметят 30-летие группы «Король и Шут»

7 августа в СК «Олимпийский» в Москве пройдет концерт, посвященный Михаилу Горшеневу и 30-летию группы «Король и Шут». Друг и соратник Михаила Андрей Князев выступит со своей группой «КняZz».

Специально для масштабного концерта «Камнем по голове» организаторы готовят оригинальные концертные аудио— и видеозаписи Михаила Горшенева, результатом должен стать уникальный симбиоз «живого» выступления музыкантов с голографическим аудио— и видеоизображением Горшка в рамках общей сценографии, говорится в пресс-релизе.

В концерте примет участие дочь Михаила Горшенева — Александра, вместе с Князем она по традиции исполнит одну из композиций отца.

Справка «СП»:

Российская панк-рок-группа «Король и Шут» была образована в Ленинграде в 1988 году. Знакомство Михаила «Горшка» Горшенева с Андреем «Князем» Князевым в реставрационном училище Санкт-Петербурга позволило создать уникальную группу, в которой Михаил был основным композитором, а Князев писал тексты с фентезийными сюжетами. Михаил Горшенев скоропостижно скончался в ночь с 18 на 19 июля 2013 года в своем доме в Петербурге.

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