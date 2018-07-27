Лазарев предложил поклонникам выбрать между живым выступлением и фонограммой

Российский певец Сергей Лазарев провел в соцсетях опрос, спросив подписчиков о том, стоит ли «драть глотку» или не нервничать, и петь под фонограмму.

На своей странице в Instagram Лазарев пожаловался поклонникам, что на концерте «Жара» в Баку вышел на сцену глубокой ночью, и «голос хотел спать».

«Шел шестой час концерта фестиваля «Жара», мое выступление было ближе к финалу концерта — около 2 ночи. Впереди очень сложная по диапазону песня «Сдавайся», естественно, как всегда «живьем». Все бы хорошо, вот только голос тоже имеет силу хотеть спать, но вроде все спел и все дотянул!», — рассказал Лазарев, после чего спросил, стоит ли ему петь в живую.

«А вы вообще различаете фонограмму или живое исполнение на сборных концертах? Стоит вообще нервничать и драть глотку? Или вам все равно!?», — спросил певец.

Поклонники попросили его не петь под фонограмму.

«Я воспринимаю исполнение только живьем, остальное это халтура», — написала alyyushina

«Различаю живое от фонограммы, иногда сложно различить, особенно когда певец идеально поет в живую. Мне нравится, когда поют вживую, это означает, что человек талантливый и зарабатывает своим талантом, голосом и огромным трудом, а не фанерой и красивой пятой точкой», — считает anastasiapavluk.

Ранее поклонники предложили музыканту завести гарем.