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Фестиваль «Зарайский ратный сбор» вошел в топ‑3 путешествий на летние выходные в РФ
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Фестиваль «Зарайский ратный сбор» вошел в топ‑3 путешествий на летние выходные в РФ 

РИАМО 27 июля 2018
Фото: РИАМО
Стали известны популярные туристические поездки на предстоящие выходные, 28 и 29 июля, в России, в число лидеров вошел исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».
«В топ-5 самых интересных поездок на летние выходные, популярных у туристов, вошли путешествия в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в подмосковный Зарайск на исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор», в Тверскую область на фестиваль реконструкторов «Былинный берег», в Пермь на этнофестиваль KAMWA-2018 и в Анапу на фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне», — говорится в сообщении.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туристических событий.
Фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VIII» пройдет 28 и 29 июля в городском округе Зарайск Московской области на берегу реки Осетра, на 1 километр западнее деревни Карманово, на территории строящегося центра «Кремль имени Евпатия Коловрата».
В программе исторического фестиваля — реконструкция битвы русской дружины и европейских рыцарей, выступления по средневековому бою, турниры европейских рыцарей, конные и лучные турниры, мастер-классы ремесел, а также ярмарка оружия, доспехов, товаров средневекового быта и исторических блюд и напитков. «Зарайский ратный сбор» в июле 2017 года посетили более 15 тысяч человек, включая свыше 300 участников из 28 исторических клубов.
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