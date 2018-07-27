Егор Крид представил новую песню

Открытие самого ожидаемого фестиваля «Жара» состоялось вчера в Боку. Всего за дня на грандиозном мероприятии выступят около артистов. Стоит отметить, что на-й Международный фестиваль прилетели не только российские звезды, но и зарубежные артисты с мировым именем. В первый же день «Жара» преподнесла приятный сюрприз поклонникам Егора Крида

Изюминкой фестиваля для гостей стали выступления необычных дэутов. Например, Стивен Сигал (Steven) спел вместе с Эмином Агаларовым, а Егор Крид вместе с Валерией представили новую версию композиции «Часики».

«Прямо сейчас, для каждого из вас эксклюзивная премьера. Вы сами все увидите и услышите», — сказал Крид со сцены под бурные овации.