Ещё
Егор Крид представил новую песню
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Егор Крид представил новую песню 

Popcake.tv 27 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Открытие самого ожидаемого фестиваля «Жара» состоялось вчера в Боку. Всего за дня на грандиозном мероприятии выступят около артистов. Стоит отметить, что на-й Международный фестиваль прилетели не только российские звезды, но и зарубежные артисты с мировым именем. В первый же день «Жара» преподнесла приятный сюрприз поклонникам Егора Крида.
Изюминкой фестиваля для гостей стали выступления необычных дэутов. Например, Стивен Сигал (Steven) спел вместе с Эмином Агаларовым, а Егор Крид вместе с Валерией представили новую версию композиции «Часики».
«Прямо сейчас, для каждого из вас эксклюзивная премьера. Вы сами все увидите и услышите», — сказал Крид со сцены под бурные овации.
Егор спел про свой жизненный путь, проект «Холостяк», любовь и семью, а певица Валерия исполнила всеми известный припев песни «Часики». А вы уже успели послушать? Как вам?
Popcake.tv: последние новости
Джастин Бибер уходит со сцены Куда пропала Рианна? Какой альбом BTS самый популярный?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение