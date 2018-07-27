Группа Nirvana соберется снова и даст концерт в январе 2019 года

Британское сообщество фанатов всемирно известной группы Nirvana предлагает оставшимся в живых (солист Курс Кобейн был найден мертвым в своем доме восьмого апреля 1994 года) участникам команды воссоединиться. В новый состав к Кристу Новоселичу и Дэйву Гролу, который после Nirvana создал свой успешный коллектив Foo Fighters, может присоединиться лидер рок-группы Nickelback Чад Крёгер в качестве вокалиста.

— Кампания начинается здесь, — сказано на странице сообщества в Facebook, которая датирует концерт новой Nirvana первым января 2019 года.

Инициативная группа в сети уже набрала 374 человека, которые точно поцдут на концерт, около полутора тысяч заявили, что хотели бы посетить такой концерт. Предлагаемое место для шоу — одноименный с группой салон красоты-парикмахерская в Манчестере.

Некоторые фанаты высказывают сомнения в успешности мероприятия. Так, поклонник группы по имени Роб пишет: «Название встречи неправильное — измените на „Чад Крегер из Nirvana“». Другие наоборот, идею страстно поддерживают и уже с нетерпением ждут концерта.