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Группа Nirvana соберется снова и даст концерт в январе 2019 года
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Группа Nirvana соберется снова и даст концерт в январе 2019 года 

Пятый канал 27 июля 2018
Фото: Пятый канал
Британское сообщество фанатов всемирно известной группы Nirvana предлагает оставшимся в живых (солист Курс Кобейн был найден мертвым в своем доме восьмого апреля 1994 года) участникам команды воссоединиться. В новый состав к Кристу Новоселичу и Дэйву Гролу, который после Nirvana создал свой успешный коллектив Foo Fighters, может присоединиться лидер рок-группы Nickelback Чад Крёгер в качестве вокалиста.
— Кампания начинается здесь, — сказано на странице сообщества в Facebook, которая датирует концерт новой Nirvana первым января 2019 года.
Инициативная группа в сети уже набрала 374 человека, которые точно поцдут на концерт, около полутора тысяч заявили, что хотели бы посетить такой концерт. Предлагаемое место для шоу — одноименный с группой салон красоты-парикмахерская в Манчестере.
Некоторые фанаты высказывают сомнения в успешности мероприятия. Так, поклонник группы по имени Роб пишет: «Название встречи неправильное — измените на „Чад Крегер из Nirvana“». Другие наоборот, идею страстно поддерживают и уже с нетерпением ждут концерта.
Ранее Пятый канал рассказывал о дочери Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн, которой в этом году исполнилось 25 лет. К очередной годовщине смерти отца она приурочила дебютную песню.
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