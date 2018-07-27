Концерт музыкального коллектива состоится для пенсионеров района Арбат 

Для постоянных посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 30 июля состоится концерт музыкального коллектива «Новые имена».
— Ансамбль выступает у нас уже не первый раз. Артисты нашли среди наших посетителей преданных поклонников, поэтому мы стараемся регулярно организовывать их концерты. В коллектив «Новые имена» входят московские пенсионеры, а руководителем является музыкант Галина Кузнецова, — рассказала организатор культурных мероприятий учреждения Наталья Бакурова.
Отметим, что на концерте прозвучат известные песни советской эпохи.
Начало мероприятия в 13:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.