Под Ярославлем начался музыкальный фестиваль «Доброфест»: кто приехал и полное расписание

Фестиваль будет проходить три дня Вот и дождались! Под Ярославлем начался фестиваль музыки и развлечений «Доброфест». На двух сценах три дня и две ночи будут выступать известные и начинающие музыканты.

За время проведения фестиваля гости увидят выступления нескольких десятков групп. На Зелёной сцене уже традиционно выступят Louna и «Пилот». Кроме полюбившихся гостям музыкантов в этом году на «Доброфест» приехали три иностранные группы: Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии.

Полное расписание Зелёной сцены:

Пятница, 27 июля

17:30 — Бригадный подряд;

18:45 — Элизиум;

20:00 — Anacondas;

21:15 — Тараканы;

22:30 — 25/17;

00:00 — The Hives;

01:30 — специальный ночной концерт на красной сцене группы «Порнофильмы».

Суббота, 28 июля

12:00 — Stigmata;

13:15 — Порт (812);

14:10 — Дай дорогу!

15:20 — Операция пластилин;

16:15 — Слот;

17:30 — Animal Джаz;

18:45 — Пилот;

20:00 — F. P. G.

21:15 — Наив;

22:30 — Louna;

00:00 — The Exploited;

01:30 — специальный ночной концерт группы «Йорш».

Воскресенье, 29 июля

11:00 — Мамульки Бенд;

11:45 — ВИА Волга-Волга;

13:00 — Включай микрофон;

13:50 — Громыка;

14:50 — Рекорд оркестр;

15:40 — Good times;

16:30 — Distemper.

Что не забыть взять с собой на фестиваль, а с чем туда не пустят.