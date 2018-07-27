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Под Ярославлем начался музыкальный фестиваль «Доброфест»: кто приехал и полное расписание
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Под Ярославлем начался музыкальный фестиваль «Доброфест»: кто приехал и полное расписание 

76.ru 27 июля 2018
Фото: 76.ru
Фестиваль будет проходить три дня  Вот и дождались! Под Ярославлем начался фестиваль музыки и развлечений «Доброфест». На двух сценах три дня и две ночи будут выступать известные и начинающие музыканты.
За время проведения фестиваля гости увидят выступления нескольких десятков групп. На Зелёной сцене уже традиционно выступят Louna и «Пилот». Кроме полюбившихся гостям музыкантов в этом году на «Доброфест» приехали три иностранные группы: Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии.
Полное расписание Зелёной сцены:
Пятница, 27 июля
17:30 — Бригадный подряд;
18:45 — Элизиум;
20:00 — Anacondas;
21:15 — Тараканы;
22:30 — 25/17;
00:00 — The Hives;
01:30 — специальный ночной концерт на красной сцене группы «Порнофильмы».
Суббота, 28 июля
12:00 — Stigmata;
13:15 — Порт (812);
14:10 — Дай дорогу!
15:20 — Операция пластилин;
16:15 — Слот;
17:30 — Animal Джаz;
18:45 — Пилот;
20:00 — F. P. G.
21:15 — Наив;
22:30 — Louna;
00:00 — The Exploited;
01:30 — специальный ночной концерт группы «Йорш».
Воскресенье, 29 июля
11:00 — Мамульки Бенд;
11:45 — ВИА Волга-Волга;
12:20 — Вася Ложкин;
13:00 — Включай микрофон;
13:50 — Громыка;
14:50 — Рекорд оркестр;
15:40 — Good times;
16:30 — Distemper.
Что не забыть взять с собой на фестиваль, а с чем туда не пустят.
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