Фестиваль музыки и радости Baltic Sun объединил музыкантов из России и балтийского региона

В эстонском городе Нарва, что на самой границе с Россией, c 18 по 21 июля проходил фестиваль музыки и радости Baltic Sun Fest, куда съехались ведущие музыканты не только из России, но и Эстонии, Норвегии, США. В музыкальном празднике приняли участие американский дирижер эстонского происхождения Кристиан Ярви , обладательница Ордена Дружбы, советско-эстонская певица Анне Вески, победитель «Евровидения» 2009 года Александр Рыбак , группа «Браво», Billy’s Band и многие другие исполнители, представляющие целую палитру музыкальных стилей: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза.

Эстонская Нарва — город с многовековой историей, который в настоящее время имеет особенное значение для российско-эстонских отношений. Площадкой фестиваля стала открытая сцена во дворе 700-летнего замка Германа, который стоит в 130 метрах от ивангородского форпоста. Замок Германа стал сердцем и душой фестиваля, а атмосфера праздника поддерживалась не только благодаря талантливым участникам, но и великолепным видам, открывающимся с крепости.

Организатор и идейный вдохновитель фестиваля, музыкант Олег Писаренко рассказал нам, что изначально были планы сделать мероприятие сразу в двух странах: России и Эстонии. Площадки должны были располагаться сразу и в Нарве, и в Ивангороде, и, по задумке авторов, зрители могли бы перемещаться с одной на другую через пешеходную приграничную зону. Однако в реальности, подобную идею реализовать в принципе невозможно из-за особого статуса территории между границами двух государств. «Мы ожидали около тысячи гостей из Петербурга, но к сожалению, так как это первый подобный фестиваль в Нарве, мы чисто физически не успели оповестить петербуржцев о мероприятии», — добавил Писаренко.

Тем не менее, солист группы «Браво» Евгений Хавтан считает, что Baltic Sun ждет большое будущее: «Любой фестиваль только раскачивается в первые годы своего существования. Тому же „Нашествию“ понадобилось около четырех лет, чтобы стать одним из главных российских музыкальных фестивалей и в том числе начать приносить организаторам доход», — рассказал он «Собака.ru».

В следующем году организаторы планируют сделать фестиваль Baltic Sun еще более масштабным и красочным.

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