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«С какой мы планеты» — Сергей Безруков опубликовал третью песню своей группы
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«С какой мы планеты» — Сергей Безруков опубликовал третью песню своей группы 

Пятый канал 27 июля 2018
Фото: Пятый канал
Группа Сергея Безрукова «Крестный папа» опубликовала третий сингл под названием «С какой мы планеты». Об этом актер и музыкант сообщил на своей странице в Twitter.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ! И я уверен, что вы уже заждались… Третий сингл моей группы «Крёстный папа»… Закрываем глаза и…слушаем)… https://t.co/NAdM2T1dC6
— Сергей Безруков (@s_bezrukov) 27 июля 2018 г.
Композиция размещена на YouTube-канале Сергея Безрукова и других музыкальных сервисах.
Как признался лидер группы, дата выхода сингла выбрана неслучайно. 27 июня произошли сразу два астрономических явления — полное лунное затмение и Великое противостояние Марса.
— Самое время задуматься, с какой мы планеты сегодня? — пошутил Безруков.
Ранее Пятый канал рассказывал о песне «Крестного папы», которую коллектив записал к чемпионату мира по футболу в России.
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