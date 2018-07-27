«С какой мы планеты» — Сергей Безруков опубликовал третью песню своей группы

Группа Сергея Безрукова «Крестный папа» опубликовала третий сингл под названием «С какой мы планеты». Об этом актер и музыкант сообщил на своей странице в Twitter.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ! И я уверен, что вы уже заждались… Третий сингл моей группы «Крёстный папа»… Закрываем глаза и…слушаем)… https://t.co/NAdM2T1dC6

— Сергей Безруков (@s_bezrukov) 27 июля 2018 г.

Композиция размещена на YouTube-канале Сергея Безрукова и других музыкальных сервисах.

Как признался лидер группы, дата выхода сингла выбрана неслучайно. 27 июня произошли сразу два астрономических явления — полное лунное затмение и Великое противостояние Марса.

— Самое время задуматься, с какой мы планеты сегодня? — пошутил Безруков.

Ранее Пятый канал рассказывал о песне «Крестного папы», которую коллектив записал к чемпионату мира по футболу в России.