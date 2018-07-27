Рок-фестиваль «Доброфест» открылся под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июля. / ТАСС /. Музыкальный фестиваль «Доброфест» открылся на аэродроме Левцово под Ярославлем. В первый день на сцену выйдут хедлайнеры фестиваля — рок-группа из Швеции The Hives, всего на «Доброфесте» выступят более 70 коллективов. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-центра фестиваля Людмила Полякова.

"В этом году наши хедлайнеры — группа из Швеции The Hives и шотландцы The Exploited, люди, которые изобрели ирокезы. Также выступят группы Израиля, Италии, Франции. Из российских групп в фестивале участвуют Animal ДжаZ, «Пилот», «Тараканы!» и многие другие", — рассказала Полякова.

На фестивале работают две сцены и пространство Garage band, нет разделения на фан-зону и вип-сектор. Организованы фуд-маркет, душевые кабины и зона отдыха, а также почтовое отделение и ЗАГС. Выступления групп будут идти три дня.

"В пространстве Garage band у нас в день открытия состоялся моноспекталь журналиста, музыкального критика, продюсера Михаила Козырева «Музыка и смерть», — сказали в пресс-центре.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года и объединяет десятки исполнителей из России и других стран, играющих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп. В разные годы на «Доброфесте» выступали группы из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Турции, Литвы, Белоруссии и Украины.