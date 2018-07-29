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В Сочи открылся летний фестиваль «Музыкальное соцветие»
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В Сочи открылся летний фестиваль «Музыкальное соцветие» 

ТАСС 29 июля 2018
СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Солист-концертмейстер Парижского оркестра и профессор Парижской консерватории Венсан Люка открыл второй летний фестиваль «Музыкальное соцветие» в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. В программу фестиваля вошли выступления известных коллективов и исполнителей классической музыки из России и Европы, сообщил ТАСС художественный руководитель фонда «Талант и успех» (организатор фестиваля и учредитель образовательного центра «Сириус») Ханс Йоахим Фрай.
"Фестиваль открыл французский флейтист, солист— концертмейстер Парижского оркестра и профессор Парижской консерватории Венсан Люка. На фестивале выступят известные исполнители мировой музыкальной сцены из России, Франции и Австрии", — сказал Фрай.
Он отметил, что Люка исполнил изысканную флейтовую музыку. «Это сонаты Муке и Леклера, пьеса „Для Аны Б. “ современного автора Ивана Евтича. Также в программе музыкального вечера прозвучали сочинения Моцарта и Гобера, Жоржа Ю и Франсуа Борна», — рассказал художественный руководитель фонда.
Фрай обратил внимание, что фестиваль проводится совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки. «Для участия в фестивале приглашены пианист нового поколения Мирослав Култышев, обладатель уникальной скрипки Гварнери Павел Милюков, обладательница „ангельского сопрано“ Юлия Лежнева, лучшие молодые солисты Большого театра», — уточнил он.
По словам художественного руководителя фонда, заключительным концертом фестиваля 15 сентября станет первое выступление в России известного европейского пианиста Клеменса Цайлингера. «В парке науки и искусства „Сириус“ мы стремимся каждый год проводить от 6 до 10 различных фестивалей. „Музыкальное соцветие“ — самый продолжительный и самый насыщенный из них. Фестивали привлекают публику и способствуют развитию культурного туризма в Сочи: в разное время, чтобы побывать на наших фестивалях, в город-курорт будут приезжать любители фортепьянной или симфонической музыки, джаза или балета», — заключил Фрай.
В 2021 году в Сочи откроется концертный комплекс «Сириус» общей площадью 33 тыс. кв. метров, где предусмотрен большой зал на 1,2 тыс. зрителей и камерный зал на 300 зрителей. Здесь будут проходить концерты классической музыки и джаза, выступление артистов оперы и балета, постановки лучших театров России и мира, фестивали и художественные выставки. Новый концертный комплекс создается по самым высоким техническим стандартам.
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