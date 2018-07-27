Майданов и Семенович выступили в Луганске в честь Дня работника торговли

Праздник проходил на Театральной площади Луганска. По данным Минкульта ЛНР, концерт собрал около 10 тысяч жителей республики.

"Мы очень рады, что собрали достаточно большое количество жителей и гостей нашей республики. Отрадно, что данное мероприятие проходит в рамках интеграционной программы", — рассказал журналистам первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Назаревич.

Концерт открыла певица, актриса и телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Артистка исполнила песни из репертуара группы «Блестящие» и собственные хиты. Заслуженный артист России Денис Майданов не первый раз в Луганске. Он исполнил как новые композиции, так и известные «Флаг», «Ничего не жаль», «Вечная любовь».

Денис Майданов на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год "Луганская область — это место, где прошло мое детство, это родина моей мамы. Здесь мой дед, моя бабушка, они уже смотрят на нас с неба. Я очень счастлив возвращаться сюда, и я думаю, что они бы сейчас мной гордились. Мне безумно приятно сегодня петь здесь, в Луганске. Мои родственники сегодня здесь, они приехали на концерт", — рассказал Майданов со сцены, обращаясь к публике.