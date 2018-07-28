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«Результат всегда один — ты в хоббита превращаешься». Кто и зачем слушает данжен-синт?
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«Результат всегда один — ты в хоббита превращаешься». Кто и зачем слушает данжен-синт? 

Москва24 28 июля 2018
Фото: Москва24
Взрослый человек наряжается гоблином, чтобы записать на допотопном синтезаторе музыку к несуществующему фильму. Этот необычный жанр называется данжен-синт (Dungeon Synth). Его создатели и поклонники становятся объектом насмешек и героями предельно обидных мемов. Но каким-то образом популярность «подземного синта» растет год от года, а плейлисты с этой музыкой для хоббитов и троллей появляются на крупнейших стриминговых сервисах. Корреспондент портала Москва 24 Эдуард Лукоянов узнал у ценителей данжена, чем этот жанр так привлекает слушателей вопреки здравому смыслу.
Данжен-синт возник в начале 90-х как побочный продукт блэк-метала. Тогдашние представители сцены вдохновлялись книгами Толкина, скандинавской мифологией, а также всерьез увлекались ролевыми и настольными играми. Изначально данжен представлял собой небольшие эмбиентные фрагменты, которые открывали металлические альбомы или разбивали треки. Но постепенно эти незамысловатые электронные зарисовки развились в самостоятельный жанр.
Во многом это объясняется тем, что блэк все-таки технически сложен для исполнения. А для данжена даже не нужна профессиональная студия, достаточно пары рук и MIDI-клавиатуры. Если следовать канону, то и вовсе должно использоваться максимально плохое оборудование. Идеальный вариант — модели синтезаторов, морально устаревшие к моменту зарождения стиля.
Разумеется, все вместе (ужасный звук и антураж плохого фэнтези) создает, как правило, комический эффект. За редкими исключениями, данжен оказывается либо шуткой «для своих», либо классическим примером творчества аутсайдеров. Парадоксально, но это вовсе не мешает, а скорее даже способствует его популярности, пусть зачастую и сомнительной.
С распространением интернета данжен стал ярким феноменом сетевого фольклора. Так, на прошлой неделе сервис «Яндекс. Музыки» неожиданно опубликовал плейлист, в котором собраны ключевые исполнители данжена. Публикация стала вирусной и быстро распространилась по музыкальным сообществам в соцсетях. Куратор поп-направления «Яндекс. Музыки» Антон Вагин, впрочем, признается, что такой эффект не был запланирован.
"Плейлист я сделал просто потому, что мы регулярно делаем такие подборки в рамках рубрики «Жанр дня». Раньше делал по другим любимым жанрам, которые там больше никто не осветит, а теперь вот и до данжена дошло дело. Естественно, в какой-то степени я надеялся, что любители жанра заметят, порадуются и распространят подборку, но это — не самоцель", — рассказывает Антон.
Короткометражка Йонаса Келлагера «Путешествие по пещерам и пустыням». Видео: YouTube/Fabiano Souza
Популярность жанра собеседник портала Москва 24 объясняет стабильным запросом на ретро и ностальгией по временам старой электроники.
"Зачем взрослые люди слушают эмбиент для хоббитов? Думаю, потому же, почему слушают музыку а-ля 80-е. Ностальгия, детство и так далее. Данжен-синт ассоциируется с саундтреками к играм, в которые наше поколение играло в детстве и юности", — считает Вагин.
Несколько иначе объясняет феномен данжен-синта музыкальный журналист, автор книги «Формейшен. История одной сцены» Феликс Сандалов.
"Думаю, это после вапорвейва стало модно (вапорвейв — стиль электронной музыки, эксплуатирующий эстетику VHS, винтажной техники и ранней эпохи интернета — прим. М24). Вапорвейв проложил путь халтурной «электронщине» в массы. То, что до этого слушали только нойзеры и немногочисленные фанаты шиткора (нарочито плохой электронной музыки, доводящей до абсурда все жанровые приемы — прим. М24), стало реально популярным явлением", — отмечает Феликс.
Также Сандалов указывает, что несколько лет назад на волне популярности витч-хауса готический стиль и «темная» музыка вновь вошли в моду. Однако для неподготовленного слушателя некоторые наиболее «злобные» жанры остаются закрытыми.
"Потребляя данжен-синт, ты вроде как и блэк потребляешь, но вместе с этим не вынужден слушать бласт-биты и шрайки (экстремальные техники исполнения ударных и вокальных партий соответственно — прим. М24)", — отмечает Сандалов.
Аналогичного мнения придерживается и участник культурного проекта «Катабазия», пожелавший остаться анонимным.
"Блэк модникам слушать сложновато во многих случаях, а данжен-синт легкоусвояемый. В данжен-синте никто истошно не орет, про сатану и суицид не кричит. Нормальная музыка для питерского молла. Стоишь такой задумчивый, колбасу покупаешь", — говорит наш собеседник.
Небольшая импровизация в домашних условиях. Видео: YouTube/life eternal
Впрочем, у данжен-синта есть и подлинные ценители, которые не следуют моде, а искренне получают удовольствие от подобной музыки. В этом, по мнению Феликса Сандалова, жанр парадоксально близок по духу к шиткору, хотя и трудно представить менее похожих направлений.
"И данжен, и шиткор — это подвальная музыка для изгоев от изгоев, которая на одном приеме строится, но при этом впитывает другие веяния без изменения настроения. В данжене и ретровейв может быть, и дарк-эмбиент, и восьмибитка, но результат всегда один — ты в хоббита превращаешься", — резюмирует Феликс.
Однако было бы несправедливым свести феномен данжен-синта к сиюминутной моде или субкультурной шутке. Как и в любом жанре, в этом ответвлении эмбиента есть настоящие жемчужины, которые заслуживают как минимум знакомства с ними.
Четыре альбома для начинающих слушателей данжен Secret Stairways, «Enchantment of the Ring» (1997)
Видео: YouTube/The Dungeon Synth Archives
Первый и предпоследний альбом данжен-проекта американского мультиинструменталиста Мэттью Дэвиса. Воздушный эмбиент здесь встречается с воинственными мотивами, чтобы выйти в чистейшую светлую меланхолию. Дэвис прожил недолгую жизнь, которая оборвалась трагически. Но музыкант успел оставить после себя эту аскетичную запись, ставшую одной из вершин жанра.
Mortiis, «Født til å herske» (1993)
Видео: YouTube/Mortiis
"Рожден, чтобы править". Так переводится с норвежского название официального дебюта Ховарда Эллефсена, отрекшегося от человеческой сущности, чтобы стать троллем в рогатом шлеме и с боевым топором в руках. Для многих любителей музыки знакомство с данженом началось именно с этой пластинки, которую без преувеличения можно назвать эталонной. О культовом статусе альбома говорит хотя бы то, что цены на его первое, кассетное издание достигают 250 евро.
Wongraven, «Fjelltronen» (1995)
Видео: YouTube/Domitor Invictus
Сольный проект фронтмена группы Satyricon Сигурда Вонгравена. Альбом Fjelltronen выделяется среди других подобных пластинок разнообразием и технической изобретательностью композиций. К сожалению, после выхода первой же записи Сигурд забросил проект, сосредоточившись на более коммерчески успешном Satyricon. Тем не менее Wongraven заслуженно считается классикой жанра.
Ashmedi, «Return to Mesopotamia» (1994)
Видео: YouTube/WS_ Mordor
Проект голландского музыканта сирийско-турецкого происхождения Мурата Дженана привнес в данжен неожиданные мотивы. Ему удалось сохранить эстетику нордических подземелий, перенеся ее на родной Ближний Восток. На выходе получилось то ли экзотичное фэнтези в духе «Принца Персии», то ли хоррор про джиннов и прочую нечисть из мусульманской демонологии.
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