Цветные волосы, красные линзы, ирокезы и Харли Квинн: под Ярославлем прошёл первый день «Доброфеста» 

Под любимые песни у сцены жгли фаеры
На территории аэродрома «Левцово» под Ярославлем прошёл первый день музыкально фестиваля «Доброфест». К вечеру пятницы, чтобы послушать любимые и новые группы, приехало несколько тысяч человек. Люди курсировали между Зелёной сценой, где выступают известные музыканты, и Красной, где играют молодые группы.
Некоторые гости в эпатажности даже переплюнули исполнителей. На фестиваль приехали не только с ирокезами и покрашенными во все цвета радуги волосами, некоторые продумали свой образ до мелочей. На поле встретилась готическая дама с красными линзами в глазах и злодейка из комиксов Харли Квинн.
Какие группы приехали на фестиваль и расписание их выступлений.
В фестивалю готовились не только музыканты, девушки продумывали свой образ для «Доброфеста»
Нежность под рок Так лучше видно музыкантов
На фестивале сотни людей с ирокезами
Кто-то скачет в толпе, а некоторые предпочитают танцевать чуть дальше от сцены, зато свободно
Гости готовились не меньше музыкантов
«Доброфест» — не только ирокезы, но и простота
Харли Квинн из коммиксов
Вот это глаза!
Так можно признаться в любви группе, выступающей на фестивале
Единороги поют, а девушки взмывают над толпой
Фестиваль продлится ещё два дня На фестивале собралось несколько тысяч человек
Танцуют и медведи