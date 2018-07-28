Цветные волосы, красные линзы, ирокезы и Харли Квинн: под Ярославлем прошёл первый день «Доброфеста»

Под любимые песни у сцены жгли фаеры

На территории аэродрома «Левцово» под Ярославлем прошёл первый день музыкально фестиваля «Доброфест». К вечеру пятницы, чтобы послушать любимые и новые группы, приехало несколько тысяч человек. Люди курсировали между Зелёной сценой, где выступают известные музыканты, и Красной, где играют молодые группы.

Некоторые гости в эпатажности даже переплюнули исполнителей. На фестиваль приехали не только с ирокезами и покрашенными во все цвета радуги волосами, некоторые продумали свой образ до мелочей. На поле встретилась готическая дама с красными линзами в глазах и злодейка из комиксов Харли Квинн.

Какие группы приехали на фестиваль и расписание их выступлений.

В фестивалю готовились не только музыканты, девушки продумывали свой образ для «Доброфеста»

Нежность под рок Так лучше видно музыкантов

На фестивале сотни людей с ирокезами

Кто-то скачет в толпе, а некоторые предпочитают танцевать чуть дальше от сцены, зато свободно

Гости готовились не меньше музыкантов

«Доброфест» — не только ирокезы, но и простота

Харли Квинн из коммиксов

Вот это глаза!

Так можно признаться в любви группе, выступающей на фестивале

Единороги поют, а девушки взмывают над толпой

Фестиваль продлится ещё два дня На фестивале собралось несколько тысяч человек

Танцуют и медведи